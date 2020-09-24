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İngiltere'de Mobil “kovid-19 Temas Ve İzleme“ Uygulaması Devreye Girdi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temas ve izleme mobil uygulamasının kullanıma hazır hale geldiğini belirterek, halka

24 Eylül 2020 Perşembe 15:55
İngiltere'de Mobil “kovid-19 Temas Ve İzleme“ Uygulaması Devreye Girdi
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Londra, 24 Eylül 20 : İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temas ve izleme mobil uygulamasının kullanıma hazır hale geldiğini belirterek, halka "ülkenin salgına karşı daha güvenli bir yer haline getirilmesi" için uygulamayı kullanma çağrısında bulundu.
Hancock, Sky News'e yaptığı açıklamada, İngiltere ve Galler'de kullanılabilecek mobil uygulamanın virüse yakalanma riski olan daha fazla insanın takip edilmesine yardımcı olacağını söyledi. 
Uygulamanın bugün kullanıma hazır hale geldiğini ifade eden Hancock, halktan ülkenin Kovid-19'a karşı daha güvenli bir yer haline getirilmesi" için uygulamayı kullanmasını istedi.
Hancock, uygulamayı indirenlerin toplumu güvende tutacağına işaret ederek, "Herkes kendisini, sevdiklerini ve toplumu korumaya yardımcı olacak. Uygulama ne kadar çok indirilirse o kadar etkili olacak. Bu Kovid-19'la mücadelemizin bir parçası." ifadelerini kullandı.
MOBİL TEMAS VE İZLEME UYGULAMASI

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"NHS Covid-19" adı verilen uygulama yalnızca akıllı telefonlarda kullanılabilecek ve kullanıcıların kimlikleri gizli tutulacak.
Kullanıcılar uygulama ile, Kovid-19 testi pozitif çıkan diğer kullanıcıların nerede olduğunu, yaşadıkları bölgenin salgın riskinin düzeyini ve Kovid-19'luların bulunduğu mekanlara ait bilgileri öğrenebilecek.
Kullanıcılar, Kovid-19 belirtileri olup olmadığını bu uygulamadan kontrol edebilecek ve ihtiyaç duyulması durumunda buradan test talebinde bulunabilecek.
Kovid-19 testi pozitif olanlar uygulama aracılığıyla bireysel karantina geri sayımlarını takip edebilecek ve uygulamada yüklü olan tavsiyelere ulaşabilecek.
Uygulamanın hizmet sunduğu 10 dil arasında Türkçe de bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 24.09.2020 16:06
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