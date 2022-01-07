banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sürecinde bazı ihaleler devam ederken, bazıları reddedildi
YSK bazı ihaleleri reddetti
Seçime kovid darbesi!
Seçime kovid darbesi!
Pozitif kişilerle temas eden tam aşılı kişiler izole olmayacak!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Güldürme bizi Ali bey!
Güldürme bizi Ali bey!
banner405

İngiltere'de kuş gribinin insana geçtiği bir vakaya rastlandı

İngiltere'de, kanatlı hayvandan insana kuş gribinin geçtiği bir vakanın tespit edildiği duyuruldu.

07 Ocak 2022 Cuma 08:50
İngiltere'de kuş gribinin insana geçtiği bir vakaya rastlandı

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA)'ndan kanatlı hayvandan insana kuş gribinin geçtiği bir vaka hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, kişinin enfeksiyonu, uzun süre boyunca evi ve çevresinde tuttuğu çok sayıda enfekte kuşla çok yakın ve düzenli temas sonucu kaptığı bilgisi verildi.

Halka, hasta veya ölü kuşlara dokunmama çağrısı yapılan açıklamada, "Tesisleri ziyaret edenler dahil kişinin temasta olduğu herkes izlendi ve enfeksiyonun başkalarına yayıldığına dair bir kanıt bulunamadı. Kişi şu anda iyi durumda ve kendini izole ediyor." ifade edildi.

banner341

Ülkede şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgını olabilir

Kuş gribinin kuşlardan insana bulaşmasının çok nadir olduğu ve ülkede daha önce yalnızca birkaç kez görüldüğü belirtilen açıklamada, halk için riskin çok düşük olduğuna işaret edildi.

İngiltere Baş Veteriner Sorumlusu Christine Middlemiss de kuş sahiplerine hijyen konusunda uyarılarda bulunurken, ülkenin 60'tan fazla vakayla şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkarttı
İsrail tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkarttı
Çin uzay istasyonunu 2022'de tamamlayacak
Çin uzay istasyonunu 2022'de tamamlayacak
Avusturya’da dışarıda maske kullanma zorunluluğu getirildi
Avusturya’da dışarıda maske kullanma zorunluluğu getirildi
Kuzey Kutbu civarında yıldırımlar 2021'de 9 katına çıktı
Kuzey Kutbu civarında yıldırımlar 2021'de 9 katına çıktı
Afrika'da COVID-19 endemik hastalığa dönüşebilir
Afrika'da COVID-19 endemik hastalığa dönüşebilir
DSÖ'den açıklama
DSÖ'den açıklama
Hindistan'a giden uçağın yolcularının yüzde 70'i pozitif!
Hindistan'a giden uçağın yolcularının yüzde 70'i pozitif!
Ünlü yatırım şirketinden rekor Bitcoin tahmini
Ünlü yatırım şirketinden rekor Bitcoin tahmini
Papa hayvan sahiplenen çiftlere seslendi: Çocuk yapın
Papa hayvan sahiplenen çiftlere seslendi: Çocuk yapın
Mercedes 800 bin aracı geri çağırdı
Mercedes 800 bin aracı geri çağırdı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim