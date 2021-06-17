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İngiltere'de Kovid-19 vakaları Şubat ayından beri ilk kez 11 bini geçti

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşıldı.

17 Haziran 2021 Perşembe 19:15
İngiltere'de Kovid-19 vakaları Şubat ayından beri ilk kez 11 bini geçti
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İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısı ise 127 bin 945'e yükseldi.

Geçen hafta aynı gün 7 bin 393 olarak gerçekleşen günlük vaka sayısı ise bir hafta içinde yaklaşık yüzde 49 artarak bugün 11 bin 7 oldu. Böylece 12 bin 27 vakanın kaydedildiği 19 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka artışı görüldü.

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İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

Bu arada, son 24 saatte 195 bin 565 ilk, 234 bin 834 de ikinci doz aşı uygulandı.

İlk doz aşı yaptıranların toplam sayısı 42 milyon 216 bin 654'e, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 30 milyon 657 bin 207'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 80,1'i ilk, yüzde 58,2'si de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.

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Son Güncelleme: 17.06.2021 19:25
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