İngiltere'de Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm görülmedi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm rapor edilmedi.
Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 165 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 4 milyon 490 bin 438'e ulaştı. Böylece vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 31 arttı.
Vaka sayılarındaki artışa rağmen ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmedi.
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 39 milyon 477 bin 158'e ulaştı, bunlardan 25 milyon 734 bin 719'una ikinci doz aşı da uygulandı.