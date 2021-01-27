Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakan Pilli’nin intikamı!
Bakan Pilli’nin intikamı!
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Doğru kararın doğru işletilmesi için…
Bu özel hastaneler steril mi?
Bu özel hastaneler steril mi?
Tam kapanma olmalı…
Tam kapanma olmalı…
banner376

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi öldü

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:45
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1725 kişi öldü
banner337
banner351

SON 24 SAATTE 25 BİN 308 YENİ VAKANIN TESPİT EDİLDİĞİ ÜLKEDE, KOVİD-19 AŞISININ İLK DOZUNU YAPTIRANLARIN SAYISI 7 MİLYON 164 BİN 387'YE ULAŞTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1725 artarak 101 bin 887'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 308 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54'e çıktı.

banner341
Son 24 saatte 1725 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 101 bin 887'ye yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 164 bin 387'ye ulaştı, bunlardan 474 bin 156'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 37 bin 605 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bu kişilerden 3 bin 961'i yoğun bakımda bulunuyor.

Bir günde 596 bin 845 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 67 milyon 40 bin 373 oldu.

banner360
Son Güncelleme: 27.01.2021 21:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi
Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi
Almanya’da homeoffice dönemi resmen başladı
Almanya’da homeoffice dönemi resmen başladı
DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili yeni tavsiyeler
DSÖ'den koronavirüs tedavisiyle ilgili yeni tavsiyeler
PharmaMar'ın koronavirüs ilacı yüzde 99 başarılı!
PharmaMar'ın koronavirüs ilacı yüzde 99 başarılı!
İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti
İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti istifa etti
Merkel: “Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda da hayatımızı etkileyecek“
Merkel: “Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda da hayatımızı etkileyecek“
AB'den aşı üreticilerine “yükümlülük“ uyarısı
AB'den aşı üreticilerine “yükümlülük“ uyarısı
AB’den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı
AB’den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı
Guterres'ten ürküten açıklama
Guterres'ten ürküten açıklama
Paris'te soğukta kalan göçmenler ve mülteciler kendilerini bir okula kapattı
Paris'te soğukta kalan göçmenler ve mülteciler kendilerini bir okula kapattı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim