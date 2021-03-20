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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 26'ya yükseldi.

20 Mart 2021 Cumartesi 09:30
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti
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ÜLKEDE, KOVİD-19 AŞISININ İLK DOZUNU YAPTIRANLARIN SAYISI 26 MİLYON 263 BİN 732'YE ULAŞTI
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dün 101 artarak 126 bin 26'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, dün akşam itibarıyla son 24 saatte 4 bin 802 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 285 bin 684'e çıktı.

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Ülkede son 24 saatte 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 26'ya yükseldi.
Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 26 milyon 263 bin 732'ye ulaştı, bunlardan 2 milyon 11 bin 70 kişiye ikinci doz aşı da uygulandı.
Ülkede 6 bin 544 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 879'u yoğun bakımda bulunuyor.
İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

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Son Güncelleme: 20.03.2021 11:10
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