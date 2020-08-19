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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Britanya’da koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı
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Ankete katılan 3.500 kişinin yüzde 19,2’si (her beş kişiden biri) Haziran ayında depresyona girdiklerini söyledi. Bu oran Mart ayı öncesindeki dokuz aylık döneme kıyasla iki kat fazla. Koronavirüs öncesi dönemde depresyonda olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 9,7’ydi.

Pandemi döneminde depresyon en çok genç yetişkinler, kadınlar ve engelliler ile beklenmedik harcamaları karşılamakta zorlananlarda görüldü.

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Her sekiz yetişken birinde ‘ılımlı ile ciddi’ seviyeleri arasında depresyon belirtileri görülürken yüzde 3,5 oranında katılımcıda ise aynı dönemde iyileşme belirtileri görüldü.

Toplumun hemen hemen her kesimi Covid-19 sonrası depresyona girse de, en çok artış 16-39 yaş arasında yaşandı.

Temmuz 2019 ve Mart 2020 arasında, bu yaş grubunun yüzde 11’i depresyona girerken, Haziran ayında bu oran yüzde 31’e çıktı.

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Son Güncelleme: 19.08.2020 10:20
Anahtar Kelimeler:
DepresyonKoronavirüs
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