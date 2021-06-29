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29 Haziran 2021 Salı gündemi
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İngiltere'de kısıtlamalar 19 Temmuz'dan sonra kaldırılabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede koronavirüs kısıtlamalarının 19 Temmuz’da tamamen kaldırılmasının önünde bir engel bulunmadığını ve bu tarihten sonra hayatın yeniden normale döneceğini söyledi.

29 Haziran 2021 Salı 09:26
İngiltere'de kısıtlamalar 19 Temmuz'dan sonra kaldırılabilir
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Eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından 26 Haziran'da istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yerine dün göreve gelen Javid, sağlık bakanı olarak ilk kez katıldığı Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

COVID-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirten Javid, bu tarihten sonra ülkede hayatın yeniden normale döneceğini ve bu tarihe kadar yetişkin nüfusun üçte ikisine ikişer doz aşı yapılacağını kaydetti.

Javid, Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının yayılmaya devam ettiğini ancak ölüm ve hastaneye yatış oranlarının hala düşük olduğunu dile getirdi.

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Ülkede uygulanan COVID-19 aşılarının Delta varyantına karşı da etkili olduğunu ifade eden Javid, 8 Aralık’ta başlattıkları aşılama programı sayesinde 27 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinin, 7 milyona yakın kişinin de COVID-19’a yakalanmasının önlendiğini belirtti.

İkilinin görüntüleri ortaya çıkmıştı

The Sun gazetesi, 25 Haziran'da evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı.

Hancock, görüntülerin ardından sosyal mesafe kurallarına uymadığı itirafını itiraf etmiş ve istifa etmişti. Bunun üzerine dün eski İçişleri ve eski Maliye Bakanı Javid göreve getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngilterede Kısıtlamalar
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