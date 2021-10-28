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İngiltere'de 'kadın askerlere cinsel taciz' raporu

İngiltere'de Askeri tıp dergisindeki bir araştırmaya göre, kadın askerlerin yaklaşık yüzde 22’si tacize uğradıklarını açıkladı. İngiliz Parlamentosu'nda da daha önce konuyla ilgili başlayan soruşturma devam ediyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 08:30
İngiltere'de 'kadın askerlere cinsel taciz' raporu

İngiltere'de kadın askerlere yönelik istismar gündemde.

İngiliz ordusunda kadınların zorbalık ve tacizle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Askeri Tip dergisi BMJ'de konuyla ilgili bir araştırma yayınlandı.

Araştırmaya göre, kadınlar İngiliz ordusunda yaygın duygusal zorbalık, cinsel taciz ve fiziksel saldırıya maruz kalıyor.

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Kadın gazilerin yaklaşık yüzde 22’si cinsel tacize uğradıklarını söyledi. Yüzde 23’ü duygusal zorbalığa maruz kaldığını, yüzde 3,3'ü fiziksel saldırıya uğradıklarını dile getirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor

Kadın askerlerin bu nedenle ciddi ve uzun süreli fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları yaşadıkları ortaya çıktı. Parlamentoda konuyla ilgili daha önce başlayan soruşturma devam ediyor

The Times Gazetesi haberine göre, 4 bin 100'den fazla muvazzaf ve eski kadın asker, soruşturmaya taciz, ayrımcılık ve cinsel istismar bilgilerini içeren kanıtlar sundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı Temmuz ayında ilk kez ordu mensuplarının bu tür araştırmalara katılmalarını yasaklayan kuralı kaldırmıştı.

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