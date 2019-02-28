İngiltere'de itfaiye ekiplerini şaşırtan yangın

İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki ulusal parkta meydana gelen yangın, en az 1,5 kilometrekarelik alanı küle çevirdi.

Peak District Ulusal Parkı'nın kuzeyi kısmındaki bozkırda salı günü yerel saatle 19:30 sularında çıkan yangın zor kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşın bir süre daha bölgede kalacaklarını açıkladı. Daha önce bu boyutta bir afete müdahale etmediklerini söyleyen itfaiye erleri, yanan alanın büyüklüğü nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanlardan önlem amaçlı evlerinden dışarı çıkmamaları istenirken, yangında ölen veya yaralanan olmadı.