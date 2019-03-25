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İngiltere'de İslamofobik saldırılarda yüzde 593 artış

İngiltere'de İslamofobik saldırılarda yüzde 593 artış

25 Mart 2019 Pazartesi 16:17
İngiltere'de İslamofobik saldırılarda yüzde 593 artış

Yeni Zelanda'daki 2 camiyi hedef alan terör saldırısının ardından İngiltere'de İslamofobik olayların yüzde 593 arttığı bildirildi.

İngiltere'deki Müslüman karşıtı olayları izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama, Yeni Zelanda'daki terör eylemlerinin ardından ülkede İslamofobik saldırılarda ciddi artış kaydedildiğini açıkladı.

Buna göre, Yeni Zelanda'daki 2 saldırının gerçekleştiği 15 Mart'tan 21 Mart'a kadar kayda geçen 95 olayın 85'inde doğrudan terör eylemine atıfta bulunularak Müslümanlar tehdit edildi. Bunların 40'ı internet üzerinden gerçekleşti.

Sivil toplum kuruluşu, bu sayının İslamofobik saldırıların, 1 haftada yüzde 593 arttığı anlamına geldiğini kaydetti.

Kayda geçen olaylar arasında Southampton, Oxford ve Londra'da Müslümanlara sözlü saldırı, silah hareketi ve kurşun sesi taklidine maruz kalmaları, Müslümanlara hitaben "Vurulman lazım", "Müslümanlar ölmeli" ifadelerinin kullanılması gösterildi.

"MÜSLÜMANLARA ODAKLANAN SÜREKLİ BİR NEFRET İDEOLOJİSİ"

Tell Mama Direktörü İman Atta, bu durumunun, bazı kişilerin Müslümanlara saldırıları haklı gördüğünü ortaya koyduğunu belirterek, "Artık Müslümanlara odaklanan sürekli bir nefret ideolojisi ile karşı karşıya olduğumuz açık." dedi.

Londra'da 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki aşırı sağcı, cemaatten bir kişiye çekiçle saldırmış ve ertesi gün de aşırı sağcı bir kişi 19 yaşındaki bir genci bıçaklamıştı. 21 Mart'ta ise Birmingham kentinde 5 camiye balyozla saldırı düzenlenmişti.
 

Son Güncelleme: 25.03.2019 19:47
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