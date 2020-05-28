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İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu

İngiltere'de ik kez başörtülü Müslüman bir kadın, hakim olarak atandı. 

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:19
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
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BBC'nin haberine göre, başörtülü RaffiaArshad, geçen hafta Midlands bölgesine hakim olarak atandığına ilişkin mektubu aldı. 
Arshad, atamayla çoğu insanın kafasındaki "hakim görüntüsü" klişesini kırdığını belirtti.
Ailesinde üniversite okuyan ilk kişi olan 40 yaşındaki Arshad, herkesin daha yükseği hedeflemesi gerektiğini kaydederek, "Neye benzediğiniz konusunda endişe etmeyin, kalıba sığma konusunda endişe etmeyin, o kalıbı kırın ve ihtiyacınız olanı elde edin." ifadelerini kullandı.
Arshad, elde ettiği başarının başkalarına ilham vermesini ve öncü olmayı umduğunu belirterek, "Bu noktaya gelmek biraz zaman aldı ama çok memnunum. Bu sadece kişisel bir başarı değil, farklı bir kökene sahip herkes için büyük bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

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17 yılı aşkın bir süredir aile hukuku alanında avukat olarak görev yapan Arshad, "Hem kadınlardan hem de erkeklerden çok fazla e-posta aldım. Aralarında başörtülü oldukları için bırakın hakim olmayı avukat olmayacağını düşündüklerini söyleyen kadınlardan gelenler de vardı." ifadesini kullandı.
Arshad, atama kararının kendisini mutlu ettiğini ancak başkalarının sevincini paylaşmasının kendisine daha fazla mutluluk verdiğini söyledi.
Saint Mary's Hukuk Dairesi EşbaşkanlarıVickieHodges ve JudyClaxton da, Arshad'ın tamamen liyakat esas alınarak yapılan atama kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

 

Son Güncelleme: 28.05.2020 11:13
Anahtar Kelimeler:
Ingilterede Başörtülü Hakim
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