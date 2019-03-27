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İngiltere'de “iç savaş tehditli sosyal medya mesajı“na gözaltı

İngiltere'de “iç savaş tehditli sosyal medya mesajı“na gözaltı

27 Mart 2019 Çarşamba 16:59
İngiltere'de “iç savaş tehditli sosyal medya mesajı“na gözaltı

BREXIT KARŞITI 5 PARLAMENTERE KAPIYA ASILI TATAR YAYI FOTOĞRAFININ DA YER ALDIĞI MESAJLAR GÖNDERDİĞİNDEN ŞÜPHELENİLEN İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İngiltere'de, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmaya (Brexit) karşı tutumlarıyla bilinen bazı parlamenterlerin sosyal medyada "iç savaş"la tehdit edilmesinin ardından iki kişi gözaltına alındı. 

Brexit karşıtı parlamenterler Anna Soubry, Chuka Umunna, Angela Smith, Sarah Wollaston ve David Lamm, kapıya asılı bir Tatar yayı fotoğrafının da yer aldığı mesajlarla tehdit edildi.

"Sheffield ve Yorkshire Doğrudan Brexit Eylem Grubu (Sheffield and Yorkshire Direct Action Brexit Group)" adlı Twitter hesabından gönderilen mesajlarda, "Biz iç savaşa hazırız. Ya siz?" ifadesi kullanıldı. 

Tehdidin ardından harekete geçen polisin iki kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. South Yorkshire Emniyetinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki bir erkek ile 32 yaşındaki bir kadının "kötü niyetli mesaj gönderme" şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. 

Şikayetler üzerine Tatar yaylı mesajı erişime kapatan Twitter'dan yapılan açıklamada ise belirli bir hesaba ilişkin değerlendirmede bulunamayacakları ancak "şiddet tehditlerine karşı sıfır hoşgörü politikasına sahip oldukları" kaydedildi.

Son Güncelleme: 27.03.2019 21:17
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