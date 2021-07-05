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İngiltere'de hayvanlar için anma töreni

İngiltere'de bir hayvan hakları grubu, öldürülen hayvanlar için "anma töreni" adı altında gösteri düzenledi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:00
İngiltere'de hayvanlar için anma töreni

Başkent Londra'da Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen We Stand For The Animals adlı grup, hayvanların öldürülmesine son verilmesini istedi.
Etkinlikte, aktivistler hayvanların karşı karşıya olduğu sorunlara dikkati çekmek için tilki, sincap, kuzu ve kaz gibi hayvan cesetlerini taşıdı.
Yapılan konuşmalarda hayvanların doğalarının gerektirdiği gibi yaşayamadıkları, etleri ve kürkleri için öldürüldükleri belirtildi.

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İnsanların ticari çıkarları için hayvanları istismar ettiği, hayvanların karşı karşıya olduğu tüm uygulamaların ahlak eksikliğinden kaynaklandığı savunularak, "İnsanların bilinçli davranışları sonucu ölen tüm hayvanlar için buradayız. Bu zulümleri görmezden gelenler ve bunları durdurmayanlar, ellerinde bıçak olanlar kadar suç ortağıdır. Bu gezegendeki havyanlar bizlerin kullanması için değil, bizlerle yaşamaları için varlar. Onlardan bir şey alma hakkımız yoktur." denildi.

 

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Son Güncelleme: 05.07.2021 09:49
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