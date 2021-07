İngiltere'de hayvanlar için anma töreni

Başkent Londra'da Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen We Stand For The Animals adlı grup, hayvanların öldürülmesine son verilmesini istedi.

Etkinlikte, aktivistler hayvanların karşı karşıya olduğu sorunlara dikkati çekmek için tilki, sincap, kuzu ve kaz gibi hayvan cesetlerini taşıdı.

Yapılan konuşmalarda hayvanların doğalarının gerektirdiği gibi yaşayamadıkları, etleri ve kürkleri için öldürüldükleri belirtildi.