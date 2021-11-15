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İngiltere'de hastane önünde patlama

İngiltere'nin Liverpool kentinde hastanenin önündeki araçta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

15 Kasım 2021 Pazartesi 08:45
İngiltere'de hastane önünde patlama

Merseyside polisi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.59'da Liverpool Woman's Hospital yakınındaki bir araçta patlama meydana geldiği bilgisini paylaştı. 

Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin tedavi altına alındığı ifade edildi.

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Merseyside polisinden bir sözcü de olayın "bir terör olayı olarak ilan edilmediğini" ancak terörle mücadele dedektiflerinin soruşturma yürüttüğünü söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Liverpool Woman's Hospitalda meydana gelen korkunç olay hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini belirterek, "Polisimiz ve acil servislerimiz ne olduğunu belirlemek için çok çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Terörle mücadele ekiplerinin soruşturma başlattığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. 

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Anahtar Kelimeler:
İngilterede Hastane önünde Patlama
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