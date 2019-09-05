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İngiltere'de Erken Seçim Teklifi Yeniden Oylanacak

HÜKÜMET, ERKEN SEÇİM TEKLİFİNİ PAZARTESİ GÜNÜ İKİNCİ KEZ PARLAMENTOYA SUNACAK

İngiltere'de Erken Seçim Teklifi Yeniden Oylanacak

HÜKÜMET, ERKEN SEÇİM TEKLİFİNİ PAZARTESİ GÜNÜ İKİNCİ KEZ PARLAMENTOYA SUNACAK

05 Eylül 2019 Perşembe 19:06
İngiltere'de Erken Seçim Teklifi Yeniden Oylanacak

HÜKÜMET, ERKEN SEÇİM TEKLİFİNİ PAZARTESİ GÜNÜ İKİNCİ KEZ PARLAMENTOYA SUNACAK

Londra, 5 Eylül 19 : İngiltere'de hükümet, erken seçim teklifini pazartesi günü ikinci kez parlamentoya sunacak.

Avam Kamarası Lideri Jacob Rees-Mogg, hükümetin, dün gerekli çoğunluğun desteğini alamayan erken seçim teklifini pazartesi günü yeniden parlamentoya sunacağını açıkladı.

Hükümetin dün parlamentoda oylanan teklifi, 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngörüyordu.

Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Johnson'ın ülkeyi 15 Ekim'de erken seçime götürmeyi öngören teklifi 65 "hayır" oyuna karşı 298 "evet" oyu almış ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişememişti.

Muhalefet partileri ise, erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı.

ANLAŞMASIZ BREXİT'İ ÖNLEYECEK TASARI

Avam Kamarası'ndan dün onay alan, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarının parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında görüşülmesine başlandı. Tasarının, Lordların onayını almasının ardından pazartesi günü yasalaşması bekleniyor.

Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.

Tasarıya göre AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentosunda olacak.

Tasarının pazartesi günü yasalaşması ve yürürlüğe girmesi durumunda muhalefet partilerinin, hükümetin erken seçim teklifine destek vermesi olasılığı bulunuyor. Ancak muhalefet, seçim tarihi için kasım ayını işaret ediyor.

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JOHNSON 3 GÜNDE 23 MİLLETVEKİLİ KAYBETTİ

Başbakan Boris Johnson milletvekillerinin Brexit sürecine müdahil olmasını engellemek için geçen hafta 9 Eylül - 14 Ekim tarihlerinde parlamentoyu tatil etme kararı almıştı.

Bunun üzerine gayretlerini hızlandıran muhalefet partileri, iktidar partisindeki 21 muhalif milletvekilinin de desteğiyle önceki parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten kendi ellerine almıştı.

Önceki gün bir milletvekilinin Muhafazakar Parti'den Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden Boris Johnson, muhalefetle hareket eden 21 milletvekilini de partisinin parlamento grubundan ihraç etmişti.

Johnson'ın böylece kaybettiği 22 milletvekiline bugün hem kabineden, hem de milletvekilliğinden istifa eden kardeşi Jo Johnson da katılmıştı.

BREXİT SÜRECİ

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

(AA/AK/HÖ)

Son Güncelleme: 05.09.2019 22:23
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