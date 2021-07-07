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İngiltere'de çift doz aşı olanlar pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeyecek

İngiltere'de, çift doz COVID-19 aşısı olanlar ile 18 yaşından küçüklerin virüslü biriyle temas etmeleri halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 08:54
İngiltere'de çift doz aşı olanlar pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeyecek

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avam Kamarası'nda parlamenterlere yeni gevşeme adımlarına ilişkin bilgi verdi.

16 Ağustos'tan itibaren pozitif bir vakayla yakın temasta olanların kendilerini karantinaya almalarına ilişkin uygulamada aşı durumu ve yaşa bakacaklarını belirten Javid, çift doz aşı olanlarla 18 yaşından küçükler için uygulamaya son vereceklerini söyledi.

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Bu kişilerden test yaptırmalarını isteyeceklerini belirten Javid, testi pozitif çıkan herkesin aşı durumu ne olursa olsun kendilerini izole etmek zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Maske zorunluluğu kaldırılıyor

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın da bu hafta içinde "sarı listede" yer alan ülkelerden gelenlerin daha önce çift doz aşı yaptırmış olmaları halinde kendilerini tecrit etmelerine gerek kalmayacağını açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılacağını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Tedbirler
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