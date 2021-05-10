banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin daha önce öngörüldüğü gibi 17 Mayıs'ta bir kademe daha gevşetileceğini teyit ederek, normalleşme sürecine ilişkin yeni detaylar açıkladı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:15
İngiltere'de bugün hiç ölüm olmadı; 17 Mayıs'ta normalleşmede yeni aşamaya geçiliyor
banner337

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin daha önce öngörüldüğü gibi 17 Mayıs'ta bir kademe daha gevşetileceğini teyit ederek, normalleşme sürecine ilişkin yeni detaylar açıkladı.

Konuşmasına, "gösterdiği sabır ve fedakarlıktan dolayı" herkese teşekkür ederek başlayan Johnson, yeni döneme geçmek için belirlenen kriterlerin sağlandığını, ancak tüm tedbirleri bir kenara koyamayacaklarını anlattı.

Hükümetin açıkladığı takvime uygun olarak 17 Mayıs'tan itibaren pubların, restoranların, kafelerin iç mekanları açılacak, oteller müşteri kabul etmeye başlayacak, sinema ve tiyatrolar uzun aradan sonra perdelerini izleyiciye açacak.

Yeni dönemde okulların ortak alanlarında ve sınıflarda öğrencilerin maske takması zorunluluğu da kaldırılacak.

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da son 24 saatte Covid sebebiyle kimsenin ölmediği duyuruldu. Galler'de ise yalnızca dört kişi Covid kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

'YENİ AŞAMA İÇİN DÖRT KRİTER SAĞLANDI'

İngiltere Başbakanı Johnson, "herkesin çabası sayesinde" İngiltere'de Covid önlemlerinin bir aşama daha gevşetilmesi için dört kriterin sağlandığını söyledi.

Johnson bu kriterleri şöyle açıkladı:

"Aşı programı başarılı şekilde sürüyor.

Aşıların, hastaneye yatış ve ölümleri azaltmakta yeterince etkili olduğu kanıtlandı.

Bulaşı oranları, Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) zorlama riski barındırmayacak düzeyde seyrediyor.

banner341
Yeni varyantlar risklere ilişkin değerlendirmelerimizi geçersiz kılmıyor."

Hangi kısıtlamalar kalkıyor?

Johsnon, 17 Mayıs'tan itibaren İngiltere'de dış mekanlarda 30 kişiye kadar, iç mekanlarda ise en fazla altı kişi ya da iki hanehalkı üyelerinin buluşmasının mümkün olacağını aktardı.

Yeni dönemde, kafe, restoran ve barların iç mekanlarına da müşteri kabul edilebilecek. Sinema, müze ve çocuk oyun alanları da kapılarını aylar sonra açacak.

Tiyatrolar, konser salonları, konferans merkezleri ile spor stadyumları, kapasite sınırları uygulamak kaydıyla faaliyete geçebilecek.

Toplu spor aktiviteleri ve spor egzersizleri için iç mekanlar kullanılabilecek. Sauna ve buhar odaları müşteri kabul edebilecek.

Johnson, otel, hostel ve benzeri konaklama hizmetlerinin de Pazartesi'den itibaren açılacağını aktardı.

Düğünler, resepsiyonlar ve diğer benzeri etkinlikler de 30 kişiyle sınırlı olmak üzere organize edilebilecek.

ALARM DÜZEYİ DÜŞÜRÜLDÜ

İngiltere'de Covid vaka ve ölüm sayılarının düşmesiyle, koronavirüs salgınına ilişkin alarm düzeyi 4. kademeden 3. kademeye düşürüldü.

Toplam 35 milyon 400 binin üzerinde kişiye ilk doz Covid aşısı yapılırken, 17 milyon 850 binden fazla kişiye aşının iki dozu da yapıldı.

Son 24 saatte Birleşik Krallık genelinde 2 bin 357 yeni Covid vakası saptandı.

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2021 00:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı
İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı
İsrail Uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi
İsrail Uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesinde yaralananların sayısı 331'e yükseldi
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesinde yaralananların sayısı 331'e yükseldi
AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı
AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı
Filistin Kızılayı: “İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişi yaralandı”
Filistin Kızılayı: “İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişi yaralandı”
Mescid-i Aksa’dan İslam dünyasına yardım çağrısı
Mescid-i Aksa’dan İslam dünyasına yardım çağrısı
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor
Mescid-i Aksa'da İsrail şiddeti sürüyor
Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum
Dünyanın COVID-19 aşı tablosunda son durum
BMGK, İİT ve Arap Birliği "Doğu Kudüs" için olağanüstü toplanacak
BMGK, İİT ve Arap Birliği "Doğu Kudüs" için olağanüstü toplanacak
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Bu sene hac yapılacak
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Bu sene hac yapılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim