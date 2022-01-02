banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sahte dolarlara dikkat!
Sahte dolarlara dikkat!
Propaganda süreci devam ediyor
Salgının gölgesinde propaganda
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
banner404

İngiltere'de 'Brexit' anketi: Yeniden referandum istiyorlar

İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılalı bir yıl oldu ancak İngilizler bu durumdan memnun değil. İngiliz Independent gazetesinde yer alan anket sonuçlarına göre, İngilzler Brexit'in İngiltere'ye zarar verdiği görüşünü savunuyor.

02 Ocak 2022 Pazar 08:45
İngiltere'de 'Brexit' anketi: Yeniden referandum istiyorlar

Brexit'in üzerinden bir yıl geçti ancak Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmanın sonuçları İngilizleri hayal kırıklığına uğrattı.

AB'den referandumla ayrılan İngiltere'de son anket sonuçları dikkati çekti. Ankete katılanların yarıdan fazlası Brexit'in İngiltere'nin durumunu iyileştirmediği görüşünde.

Anketin detayları Independent gazetesinde yer aldı.

banner341
Yeniden referandum isteniyor

Katılımcıların yüzde 57'si Başbakan Boris Johnson'ın referandum kampanyası sırasında gerçekleri değil yalan söylediğini ifade ederken, yüzde 59'una göre, Brexit, İngiltere'nin Avrupalı ​​komşularıyla ilişkilerine zarar verdi.

Katılımcıların yarısından fazlası da Brexit'in bir dizi mal ve hizmete erişimi zorlaştırdığını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 51'i yeniden referandum düzenlenmesini isterken, bu kişiler referandumda AB'ye katılma yönünde oy kullanacaklarını da söylüyor.

Sonuçlara göre, özellikle genç İngiliz seçmenler Avrupa Birliği'ne yeniden üyelik için eskilerden çok daha hevesli. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
Çin’de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım
AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım
İslam düşmanlığı sosyal medyada arttı
İslam düşmanlığı sosyal medyada arttı
Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime dönüyor
ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime dönüyor
BAE aşısız vatandaşlarının yurt dışına çıkmasını yasaklıyor
BAE aşısız vatandaşlarının yurt dışına çıkmasını yasaklıyor
AB nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak
AB nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak
Avrupa, yeni yıla rekor sıcaklıklarla girdi
Avrupa, yeni yıla rekor sıcaklıklarla girdi
UNICEF'ten açıklama
UNICEF'ten açıklama
AB Dönem Başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti
AB Dönem Başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim