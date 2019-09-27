İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi

BBC'NİN YAYIN STANDARTLARI BİRİMİ, SABAH HABERLERİ SUNUCUSU NAGA MUNCHETTY'İN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'I ELEŞTİREREK "TARAFSIZLIK İLKESİNİ İHLAL ETTİĞİNİ" DUYURDU

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ JEREMY CORBYN: "BBC, BU ŞAŞKINLIK VERİCİ KARARI AÇIKLAMALI"

40'TAN FAZLA SİYAHİ AKTÖR VE YAYINCI BBC'Yİ YAZDIKLARI AÇIK MEKTUPTA KARARI GÖZDEN GEÇİRMEYE ÇAĞIRDI

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı kongre üyelerine yönelik ırkçı ifadelerini eleştiren Hint asıllı bir sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekti.

BBC'nin yayın standartları birimi, sabah haberleri sunucusu Naga Munchetty'in Trump'ı eleştirerek "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini" duyurdu.

Kararda, yayın ilkelerinin "gazetecilere, kişilerin yaptığı konuşmalar ya da bunu yaparkenki amaçları hakkında kendi şahsi görüşlerini bildirmelerine izin vermediği" belirtildi. Sunucunun, yaşadığı ırkçı olayları ifade etmesinde ise bir sorun görülmediği kaydedildi.

BBC'nin haber sitesinde, sunucunun herhangi bir disiplin işlemi veya kınama ile karşı karşıya olmadığı kaydedildi.

"BBC, BU ŞAŞKINLIK VERİCİ KARARI AÇIKLAMALI"

Ancak İngiliz yayın kuruluşunun sunucusu hakkındaki şikâyeti haklı bulması tepki çekti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "İnsanlara 'geldiğiniz yere geri gidin' demek ırkçılıktır. Naga Munchetty bir gerçeği ifade etti. Maruz kaldığı ırkçılığı paylaştı. Bu, herhangi bir yayın esasına aykırı gelemez. BBC, bu şaşkınlık verici kararı açıklamalı." dedi.

40'tan fazla siyahi aktör ve yayıncı, BBC'yi yazdıkları açık mektupta kararı gözden geçirmeye çağırdı.

Mektupta, BBC yönetiminden "ırkçı ifadeler ve yaşanmışlıklar konusunda tarafsızlık beklenilmemesi gerektiğini kabul etmesi" istendi.

Yazar Afua Hirsch, yaptığı açıklamada BBC'nin kararı karşısında "şok olduğunu ve dehşete düştüğünü" söyledi.

Ayrıca, Hint asıllı Munchetty'e sosyal medyadan da destek verildi. "IStandWithNaga" (Naga'nın yanındayım) etiketiyle İngilizler, BBC'nin aldığı karara tepki göstererek sunucunun bir gerçeği ifade ettiğini savundular.

17 Temmuz'daki yayında Trump'ın Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e "geldiğiniz yere geri gidin" şeklindeki açıklaması gündeme gelmişti.

Munchetty, program partnerinin bir sorusu üzerine "Beyaz olmayan bir kadın olarak, bana her 'geldiğin yere geri git' dendiğinde bu ırkçılıkla bütünleşikti. Burada kimseyi hiçbir şeyle suçlamıyorum ama bazı ifadelerin ne anlama geldiğini biliyorsun." demişti.