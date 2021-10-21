banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Tatar Parti Başkanları ile görüşmeleri tamamladı
Görüşmelerden sonuç çıkmadı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
Saner görevlerinden ayrılıyor
Saner görevlerinden ayrılıyor
banner376

İngiltere'de artan vaka sayıları endişeye yol açtı

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması üzerine zor bir kış döneminin önüne geçilebilmesi için bazı kısıtlamaların derhal geri getirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

21 Ekim 2021 Perşembe 07:00
İngiltere'de artan vaka sayıları endişeye yol açtı

Ülkede önceki gün açıklanan 43 bin 738 yeni vaka sayısıyla, günlük Kovid-19 vakaları 7 gün üst üste 40 binin üzerine çıktı ve hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 artarak 7 bin 749'a yükseldi.

Ayrıca, 223 kişinin dün hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesiyle mart ayından bu yana en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.

Artan vaka sayılarının ardından NHS Konfederasyonu, kalabalık ve kapalı alanlarda maskenin zorunlu olduğunu içeren bir dizi yedek stratejinin uygulanması gerektiğini gündeme getirdi.

Konfederasyon Başkanı Matthew Taylor, ülke basınına yaptığı açıklamalarda, hükümete, hastanelerdeki yoğunluğun artmaması için bazı Kovid-19 kısıtlamalarını içeren B planını uygulamaya koyması çağrısında bulundu.

Sağlık hizmetinin şu anda tam sınırda olduğu ve baskıların daha da artacağı değerlendirmesinde bulunan Taylor, ulusun önleyici tedbirler almak için bir karar vermesi gerektiğini belirtti. Taylor, "Soru şu ki erken hareket etmek mi daha iyi yoksa işlerin daha da kötüye gitmesini ve muhtemelen daha ciddi önlemler alma riskini mi bekleyeceğiz?" ifadesini kullandı.

banner341
Halihazırda şu anki durumun dahi iç açıcı olmadığını dile getiren Taylor, "Konuştuğum her sağlık uzmanı, tam sınırda olduklarını ve zaten önemli hedefleri kaçırdığımızı söylüyor." dedi.

HÜKÜMET, B PLANINI YÜRÜRLÜĞE KOYMANIN HENÜZ ZAMANI GELMEDİĞİ GÖRÜŞÜNDE

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ise B planını yürürlüğe koymanın henüz zamanı gelmediğini belirterek, destekleyici Kovid-19 aşılarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Kwarteng, daha fazla sokağa çıkma yasağı ve ekonomik açıdan zor elde edilen kazanımları tehlikeye atmak istemediklerine dikkati çekerek, "Herhangi bir gönül rahatlığına dair ipucu vermek istemiyorum ancak şu ana kadar yaklaşımımızın işe yaradığını düşünüyorum." dedi.

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in bugün Kovid-19'a ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

banner360
Son Güncelleme: 20.10.2021 20:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de doğal gaz patlaması: 3 ölü, 30'dan fazla yaralı
Çin'de doğal gaz patlaması: 3 ölü, 30'dan fazla yaralı
Avustralya’da büyük süpermarketler çalışanlarına aşı zorunluluğu
Avustralya’da büyük süpermarketler çalışanlarına aşı zorunluluğu
Nepal'de sel ve heyelan: 77 kişi öldü
Nepal'de sel ve heyelan: 77 kişi öldü
İngiltere'de milletvekilleri tehdit altında
İngiltere'de milletvekilleri tehdit altında
DSÖ salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu
DSÖ salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu
Uganda'da şiddetli yağış: 1 milyon kişi etkilendi
Uganda'da şiddetli yağış: 1 milyon kişi etkilendi
Avrupa Parlamentosu AB Komisyonu'na dava açacak
Avrupa Parlamentosu AB Komisyonu'na dava açacak
California’da kuraklık: Acil durum ilan edildi
California’da kuraklık: Acil durum ilan edildi
Avustralya küresel ısınmayla mücadelede gelişmiş ülkeler arasında son sırada
Avustralya küresel ısınmayla mücadelede gelişmiş ülkeler arasında son sırada
AB liderleri bugün biraraya gelecek
AB liderleri bugün biraraya gelecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim