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İngiltere'de AP seçimlerinde aşıcı sağcılar önde

 

İngiltere'de AP seçimlerinde aşıcı sağcılar önde

 

27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:42
İngiltere'de AP seçimlerinde aşıcı sağcılar önde

İngiltere'de Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre aşırı sağcı Brexit Partisi kazanırken, iktidardaki Muhafazakar Parti beşinci sırada yer aldı.  

BBC'nin yayınladığı ve oyların yüzde yaklaşık 35'inin sayıldığı ilk sonuçlara göre, kısa süre önce aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğinde kurulan Brexit Partisi yüzde 30,6 oranında oy alırken, bu partiyi, yüzde 21 ile Liberal Demokratlar 2. sıradan takip etti.   

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yüzde 15,5 ile üçüncü, Yeşiller'in yüzde 21,1 ile dördüncü sırada olduğu seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti yüzde 8,6 ile ancak beşinci sırada kendine yer buldu.  

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Brexit'i gerçekleştiremeyen ve liderlik sorunu yaşayan Muhafazakar Parti'nin, 2014'teki AP seçimlerine göre oy kaybı yüzde 14'ü geçiyor. 

İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde, bu ülkeye ait olan 73 sandalye; Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak. 

Brexit'in gerçekleşmesi durumunda İngiltere'nin seçimlere katılmasına gerek kalmayacaktı.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı. Bu durumun seçim sonuçlarına etki etmesi bekleniyordu. 

Son Güncelleme: 27.05.2019 09:48
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Ap Seçimleri
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