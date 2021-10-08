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İngiltere'de akaryakıtta tedarik sorunu devam ediyor

İngiltere'de nakliye aracı sürücüsü eksikliği nedeniyle benzin istasyonlarındaki yakıt tedarik sorunu sürüyor.

08 Ekim 2021 Cuma 09:40
İngiltere'de akaryakıtta tedarik sorunu devam ediyor

İngiliz silahlı kuvvetler personelinin, 4 Ekim'den bu yana benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamasına rağmen, istasyonlarındaki sorunun halen devam ettiği görülüyor.

Bazı benzin istasyonlarında hiç yakıt bulunmazken, yakıtın bulunduğu yerlerde ise uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Birçok benzin istasyonunu gezdiğini ancak yakıt bulamadığını söyleyen bir araç sahibi, "(Benzinin olmadığı) Bu günleri korkunç buluyorum. Londra'da hiç yakıt yok ve halen insanlara 'kriz yok' diye yalan söylüyorlar ancak özellikle Londra'nın doğusunda büyük bir kriz var." dedi.

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Ülkede nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve COVID-19 salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.

Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereAkaryakıt Sorunu
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