İngiltere'de akaryakıt depolarının doluluk oranı yüzde 45'e yükseldi

İngiliz İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede benzin istasyonları depolarındaki doluluk seviyesi, 17 Ekim'de yüzde 45 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklamada, halkın panik alımlarının azaldığına işaret edilerek, petrol istasyonu başına 24 Eylül'de 35 bin 900 litre olan akaryakıt satışının, 17 Ekim'de ortalama 11 bin 800 litreye gerilediği belirtildi.

Gıda, enerji ve bir dizi sorun

Ülkede akaryakıt krizinin etkisini göstermeye başladığı eylül ayı sonunda, petrol istasyonlarının depolarındaki ortalama seviye yüzde 15'ti.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve COVID-19 salgını, ülkede gıdadan imalat ve enerji sektörlerine kadar uzanan bazı sorunlara neden olmuştu.

Sürücü sayısı ihtiyacın 100 bin altında

Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

Ülkede son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanırken, silahlı kuvvetler personeli, 4 Ekim'den itibaren istasyonlara akaryakıt taşımaya başlamıştı.