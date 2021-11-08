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İngiltere'de acil servislerde bekleme süreleri uzadı

İngiltere'de hastanelerdeki yer sıkıntısı nedeniyle bazı hastaların acil servislerde günlerce bekletildiği bildirildi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 07:59
İngiltere'de acil servislerde bekleme süreleri uzadı

Ülkede doktorlar, acil servislerdeki uzun bekleme sürelerinin "normalleştiği" konusunda uyarıda bulundu.

Kraliyet Acil Tıp Koleji (RCEM) ve Akut Tıp Derneği (SAM) yetkilileri, hastanelerdeki yer sıkıntısına dikkat çekerek, hastaların kendilerine uygun tedaviyi alamadığını vurguladı.

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Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) rakamlarına göre, eylül ayında ülkede 5 bin 25 hasta acil serviste 12 saatten fazla kaldı. Bu sayı, acil servise başvuranların yüzde 1'ine tekabül ediyor ancak, 2019 Eylül dönemiyle kıyaslandığında 10 kattan fazla artış söz konusu.

SAM Başkanı Dr. Susan Crossland de normalde kışın kullanılacak kapasitenin çoğunun halihazırda kullanıldığına dikkat çekti.

İngiltere'de, pandeminin 2'nci dalgasında vakaların en düşük seviyede olduğu nisan-haziran ayları arasında yatak doluluk oranı yüzde 85 seviyesindeydi. Ancak o zaman bile 9 hastane, akut yatakların yüzde 95'inin dolduğunu bildirmişti.

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Acil Servislerde Bekleme Süreleriİngiltere
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