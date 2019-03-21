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İngiltere'de 4 camiye balyozla saldırı

İngiltere'de 4 camiye balyozla saldırı

21 Mart 2019 Perşembe 14:44
İngiltere'de 4 camiye balyozla saldırı

İngiltere'nin Birmingham kentinde 4 camiye gece saatlerinde balyozla saldırı düzenlenirken, terörle mücadele ekipleri de olayla ilgili soruşturmaya dahil edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir şahsın saat 02.32'de kentteki bir caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar alındı.

Yaklaşık 42 dakika sonra da başka bir caminin benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi.Bunun üzerine kentteki diğer camileri gezen polis, 2 ayrı ibaret yerinin daha saldırıya benzer uğradığını belirledi. 

Saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanıldığını açıklayan polis, olay yerlerinde delillerin toplandığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini bildirdi.

Birmingham'da belediye meclis üyesi Majid Mahmuud, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, kentteki Müslüman Toplum Merkezi ve Cami’nin pencerelerine saldırının izleri görünüyor.

Birmingham, İngiltere’de Müslüman nüfusun en çok yaşadığı kentlerin başında geliyor.

TERÖRLER MÜCADELE EKİBİ DE SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

Polis Şefi Dave Thompson, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırının ardından bölgedeki cami, kilise ve diğer ibadet yerlerine destek vermek için ilgili mekanların cemaatleriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bunun gibi zor zamanlarda, toplumlarımızda uyumsuzluk, belirsizlik ve korku çıkarmaya çalışanlara karşı herkesin bir araya gelmesi son derece önemlidir." dedi.

Saldırıların nedeninin şu anda bilinmediğini kaydeden Thompson, "Söyleyebileceğim şey, polis ve Terörle Mücadele Biriminin, kimin sorumlu olduğunu bulmak için yan yana çalıştıkları." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Cami Saldırı
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