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İngiltere'de 3 enerji şirketi daha iflas etti

İngiltere enerji denetim kuruluşu Ofgem, ülkede üç enerji şirketinin iflas ettiğini bildirdi.

30 Eylül 2021 Perşembe 11:45
İngiltere'de 3 enerji şirketi daha iflas etti

Ofgem'den yapılan açıklamada, Enstroga, Igloo Energy ve Symbio Energy adlı şirketlerin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulundukları belirtildi.

Açıklamada, 3 enerji şirketinin İngiliz piyasasında 230 bin kişiye hizmet verdiği ve toplam pazarın sadece yüzde 1'ini oluşturduğu kaydedildi.

Yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatlarını faturalardaki üst limit uygulaması nedeniyle müşterilerine doğrudan ve sınırsız şekilde yansıtamayan özellikle küçük ve orta ölçekli enerji şirketleri İngiltere'de ciddi bir krizden geçiyor.

İflas eden son 3 enerji şirketiyle birlikte, ülkede eylül ayının başından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısı 9'a yükseldi.

Son 1 ay içerisinde iflas eden söz konusu 9 enerji şirketi, (Avro Energy, People's Eneergy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga) toplamda İngiliz pazarında 1,7 milyon müşteriye hizmet veriyordu.

Ofgem, ülkede iflas eden enerji şirketlerinin müşterilerini hizmetin aksamaması için otomatik olarak başka bir enerji şirketine geçiriyor.

İngiltere'de son dönemde arz-talep dengesizliğinden ötürü hızla artan enerji fiyatları nedeniyle, hane başına ortalama yıllık 139 sterlinlik ek fatura artışının bu yılın ekim ayında faturalara yansıtılması bekleniyor.

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İngiliz denetim kuruluşu Ofgem tarafından uygulanan düzenlemeye göre, İngiltere'de enerji şirketleri, standart tarifeyi kullanan tüketicilerin faturalarını yıllık en fazla 1138 sterline kadar artırabiliyor.

Denetim kuruluşu tarafından tüketici haklarının korunmasını amaçlayan düzenlemedeki üst fiyat limitinin ekimde 1277 sterlin seviyesine yükseltilmesi planlanıyor.

İngiltere'de tüketicilerin enerji faturalarında üst fiyat limiti uygulaması ilk kez Ocak 2019'da uygulamaya girmiş, üst fiyat limiti bu zamana kadar yılda 2 kez olmak üzere yeniden değerlendirilmişti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng daha önce artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracaklarına ilişkin söz vermişti.

Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini ifade etmişti.

Sektör temsilcisi platformlardan İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 12:36
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