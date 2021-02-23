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İngiltere'de 21 Haziran'dan tüm kısıtlamalar kaldırılabilir

İngiltere'de karantina uygulaması, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Ülkede ilk etapta okullar açılacak. 21 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların tamamen kaldırılması planlanıyor.

23 Şubat 2021 Salı 08:45
İngiltere'de 21 Haziran'dan tüm kısıtlamalar kaldırılabilir
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, COVID-19 tehdidinin "önemli düzeyde" olduğunu söyledi.

Hiçbir aşının yüzde 100 etkili olamayacağını ifade eden Johnson, karantinanın kaldırılmasıyla "daha fazla vaka, dolaysıyla da daha fazla ölümün görüleceği gerçeğinden kaçınılamayacağını" dile getirdi.

İngiliz Başbakan, aşıların koruyamayacağı insanlar bulunacağına işaret ederek, "Virüssüz bir dünya olmayacak" dedi.

Karantina kaldırılıyor

5 Ocak'ta başlayan karantina ve kısıtlamaları, 8 Mart'tan itibaren hafifletmeye başlayacaklarını açıklayan Johnson, aşamalı bir plan hazırladıklarını ve her aşamaya geçişte aşılama durumu, hastanelerdeki hasta sayısı, ölümler, olası yeni türlere ilişkin verileri dikkate alacaklarını vurguladı.

İngiltere'de okullar açılacak

Bu kapsamda ilk olarak 8 Mart'ta okulların açılacağını duyuran İngiliz Başbakan, "Bugünden itibaren 2 hafta sonra tüm okullardaki öğrenciler, güvenle yüz yüze öğretime dönebilir" dedi.

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Başbakan, kısıtlamaların gevşetilmesinin ikinci aşamasının ise sokağa çıkma yasağının kaldırılması olacağını söyledi.

"Evde kalın" kuralının 29 Mart'ta kaldırılacağını söyleyen Johnson, bu tarihten itibaren açık hava spor tesislerinin yeniden açılabileceğini belirtti.

21 Haziran'da tüm kısıtlamalar kaldırılabilir

Başbakan'ın açıkladığı plan, vakaların ve ölümlerin yeniden artmaması durumunda tüm kısıtlamaların 21 Haziran'da tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

Plana göre, 12 Nisan'dan itibaren mağazalar, kuaförler, manikür salonları, kütüphaneler, müzeler, sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla kapalı spor salonları ve alkol alınabilen açık alanlar yeniden açılacak.

17 Mayıs'tan itibaren iki ayrı hanenin üyeleri veya 6 kişiye kadar olan grupların kapalı mekanlarda buluşmalarına izin verilecek, barlar ve restoranlar açılacak, sınırlı sayıda kişi spor etkinliklerini stadyumlarda izleyebilecek.

21 Haziran'dan itibaren tüm kısıtlamalar kaldırılabilecek, kalabalık etkinliklere izin verilebilecek ve gece kulüpleri yeniden açılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Covid19 TedbirleriIngiltere Kısıtlamalar
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