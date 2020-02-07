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İngiltere Büyükelçisi Chilcott: “AB'den Ayrıldıktan Sonra Türkiye İle İlişkileri Geliştirmek İçin Daha Fazla Enerji Harcıyoruz“

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Brexit sonrası süreçte Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için daha fazla enerji harcadıklarını söyledi.

İngiltere Büyükelçisi Chilcott: “AB'den Ayrıldıktan Sonra Türkiye İle İlişkileri Geliştirmek İçin Daha Fazla Enerji Harcıyoruz“

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Brexit sonrası süreçte Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için daha fazla enerji harcadıklarını söyledi.

07 Şubat 2020 Cuma 13:32
İngiltere Büyükelçisi Chilcott: “AB'den Ayrıldıktan Sonra Türkiye İle İlişkileri Geliştirmek İçin Daha Fazla Enerji Harcıyoruz“


İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi DominickChilcott, Brexit sonrası süreçte Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için daha fazla enerji harcadıklarını söyledi.
Chilcott, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilere, Brexit sonrası süreç ve Türkiye-İngiltere ilişkilerinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Birleşik Krallık'ın resmen Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldığını anımsatan Chilcott, "Artık AB için üçüncü bir ülkeyiz." değerlendirmesini yaptı.
Chilcott, Brexit sonrası AB ile ilişkilerini müzakere etmek için zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek "AB'nin tüm kural ve düzenlemelerini uygulamaya devam edeceğimiz bu yıl sonuna kadar üye bir devlet gibiyiz." ifadesini kullandı.
Ticaret müzakerecilerinin Türkiye ile ilgili alanlardaki ilişkilerde yoğun bir yıl geçireceklerini belirten Chillcott, "AB'den ayrılmanın sonuçlarından birinin şu anda tüm dış ilişkilerimizi kendimiz düzenlemek zorunda olduğumuzun, bunun için AB'ye güvenemeyeceğimizin çok ilginç olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Chilcott, AB ile İngiltere için özel kurgulanmış bir serbest ticaret anlaşması aramayacaklarına işaret ederek, "AB ile Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşmasına benzer bir anlaşma olabilir." diye konuştu.
Türkiye ile ticaretlerinin yüzde 90’ının Gümrük Birliği üzerinden gerçekleştiğini anımsatan Chilcott, AB kuralları gereği Türkiye'nin üçüncü taraflarla serbest ticaret anlaşması yapabileceğini, ancak bunların AB'nin söz konusu üçüncü taraflarla olan anlaşmasını yansıtması gerektiğini ifade etti.
Chilcott, bu anlamda önce İngiltere ve AB arasında bir ticaret anlaşması olması gerektiğine dikkati çekerek bunların yıl bitmeden sonlandırılması gerektiğini söyledi.
İkili ticaret hacminin halihazırda 20 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Chilcott, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarette özellikle son 10 yıldaki hızlı yükselişe dikkati çekti.
Chilcott, Türkiye ile çok sayıda platformda ortak paydaları bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"NATO ittifakını paylaşıyoruz. İkimiz de G20'deyiz. Türkiye, çok büyük bir ekonomi. Biz de büyük bir ekonomiyiz. Birlikte daha fazlasını yapmamız için çok fazla potansiyel var. İkimiz de Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleriyiz. AB'den ayrıldıktan sonra Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için daha fazla enerji harcıyoruz."
Chilcott, Kıbrıs konusuna da değinerek "Annan Planı, Birleşik Kıbrıs için gelecek sağlayacak iyi ve dengeli bir plandı. Bu plan Kıbrıslı Rumlar tarafından kesin olarak reddedildi ve bir bakıma bu kararın sonuçlarıyla yaşıyoruz." değerlendirmesini

Son Güncelleme: 07.02.2020 16:37
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