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İngiltere basını: Yüksek Mahkeme'nin kararı Johnson'a büyük bir darbe

İngiltere basını: Yüksek Mahkeme'nin kararı Johnson'a büyük bir darbe

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:04
İngiltere basını: Yüksek Mahkeme'nin kararı Johnson'a büyük bir darbe

İNGİLTERE BASINI: YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARI JOHNSON'A BÜYÜK BİR DARBE

Yüksek mahkemenin Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu beş hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı bulmasına geniş yer ayıran İngiltere basını, Johnson'a büyük bir darbe olarak yorumluyor.

Financial Times, manşetten gördüğü haberine "Johnson istifa çağrılarıyla karşı karşıya" başlığını atarken, Guardian manşetinde Johnson için "Kraliçeyi, halkı ve parlamentoyu kandırdı" diyor.

Times, kararın ardından New York'taki BM Genel Kurulu temaslarını kısa kesip ülkeye dönen Johnson için "Başbakan geri, kaosa uçuyor" diyor.

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'JOHNSON'IN ONURU VE UTANCI YOK'

Guardian, başyazısında "Demokrasiyi yasadışı bir şekilde tahkir etmekten suçlu bir başbakan gitmeli ama gitmeyecek" diyor.

Gazete "Onurlu bir başbakan istifasını sunar. Ama Johnson'un onuru ve utancı yok. Böyle bir meydan okumanın oluşturduğu emsal düşünülemez olmalı. İngiltere kendisinden ne kadar çabuk kurtulursa, o kadar iyi." ifadelerini kullanıyor.

Daily Telegraph ise başyazısında mahkemenin kararını eleştiriyor. "Nihai yargıç seçmen olacak" başlıklı yazıdan dikkat çeken satırlar şöyle;

"Yüzyıllar boyunca, İngiltere Anayasası, mahkemeler, parlamento ve hükümet tarafından temsil edilen Kraliyet arasında hassas bir güç dengesi oldu. Bu denge, gerçek bir tartışma yapılmadan, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde mahkemelerin lehine kaydı. Ancak yine de demokratik iradeyi gerçekleştirmeye çalışan Boris Johnson'un kimliğindeki yürütme. Nihayet şansı bulduklarında, seçmenler kimin doğru yolda olduğunu yargılayacak."

Son Güncelleme: 25.09.2019 21:26
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