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İngiltere Başbakanı Theresa May için 'yolun sonu'

İngiltere Başbakanı Theresa May için 'yolun sonu'

23 Mayıs 2019 Perşembe 14:09
İngiltere Başbakanı Theresa May için 'yolun sonu'

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecinde (Brexit) yeni bir anlaşmayı parlamentoda oylamaya sunmaya çalışan Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor.

İngiltere basınında May'in yeni Brexit planını parlamentoya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

Times gazetesi Başbakan May'in, kabinesinin yeni Brexit anlaşmasına karşı çıkması sebebiyle yarın istifa etmeye hazırlandığını öne sürdü.

Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı.

Leadsom, 2016'daki Brexit referandumundan Avrupa Birliği'nden ayrılık kararı çıkması sonrası David Cameron'ın istifasıyla boşalan başbakanlık görevine talip olmuş, ancak daha sonra May'in başbakanlığının önünü açmak için yarıştan çekilmişti.

"MAY İÇİN YOLUN SONU"

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Guardian gazetesine konuşan bir başbakanlık sözcüsü Leadsom'un istifasını "Hayal kırıklığına uğradık. Başbakan halkın seçimi doğrultusunda Brexit'i gerçekleştirmeye odaklanmış durumda" yorumunu yaptı. Bu istifayla birlikte Theresa May döneminde görevi bırakan bakan sayısı 36'ya yükseldi. Bu istifalardan 21'i Brexit yüzünden gerçekleşti.

BBC'ye konuşan bazı bakanlar da Başbakan May'in görevden istifa etmesi gerektiğini savunurken, adını vermeyen bir bakan May için 'yolun sonu' yorumunu yaptı.

May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nda değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etti.

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı 'backstop' uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara 'tavizler' içeriyor.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda, kendi kabinesi ve parlamentodaki Muhafazakar Parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değil.

Kabine içinde 'anlaşmada yeni düzenlemelere', parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.

Son Güncelleme: 23.05.2019 18:10
Anahtar Kelimeler:
Theresa May
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