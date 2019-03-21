İngiltere Başbakanı May: İkinci bir Brexit referandumu istemiyorum

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit konusunda Avrupa Komisyonu'ndan talep ettikleri ertelemenin 30 Haziran'ın ötesine geçmeyeceğini söyledi.

Başbakanlık ofisinde kısa bir konuşma yapan May, Brexit'in (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı) gecikmesinin kendisi için kişisel olarak büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti.

"Avrupa Birliği ile yaptığım ayrılık anlaşması gayet iyi. Yapılabilecek en iyi ayrılık anlaşmasını yaptım. Şimdi milletvekillerinin tam karar verme zamanı." diyen İngiliz Başbakan, ancak bazı milletvekillerinin bir tercih yapmaktan kaçındığını öne sürdü.

Kendisinin başbakanlığa Brexit'i gerçekleştirmek için geldiğini anımsatan Başbakan May, İngiliz milletvekillerinin Brüksel ile yaptığı anlaşmayı desteklemelerini umduğunu söyledi.Avam Kamarası'nın desteğini alabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini de salık verdi.

"İkinci Brexit referandumu istemiyorum"

ikinci bir referandum istemediğini net olarak belirten May, Brexit'i 30 Haziran'ın ötesine ertelemeye hazır olmadığını da bildirdi.

Ayıca May, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmayacağının da altını çizdi.

"Eminim ki herkes artık Brexit konuşmalarından usandı" diyen May halka, "Vatandaşlarımız başka meselelere de ağırlık verilmesini istiyor. Ben sizin yanınızdayım." mesajı verdi.

İngiltere Başbakanı, çarşamba sabahı Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk ile telefonda görüşmüş ve 29 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan Brexit için 3 ay ilave süre istemişti.Konuyu değerlendiren Tusk, açıklamasında, Londra'nın talebine olumlu yanıt verebileceklerini belirtmiş ancak bu pozitif yaklaşımın şartlı olabileceğini kaydetmişti.

İngiltere'nin 3 aylık erteleme talebi, Perşembe ve Cuma günleri AB liderler zirvesinde görüşülecek.Bu arada Theresa May'in konuşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Başbakan May'in yeni hiçbir şey söylemediğini belirten paylaşımlarda bulundu.