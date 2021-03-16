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İngiltere Başbakanı, bazı AB ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısını savundu

16 Mart 2021 Salı 16:30
İngiltere Başbakanı, bazı AB ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısını savundu
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BORIS JOHNSON, KOVİD-19 AŞISININ KAPSAMLI TESTLERDEN SONRA KANITLANDIĞINI VE GÜVENLİ OLDUĞUNU, 6 AY GİBİ KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE ABD VE HİNDİSTAN GİBİ ÇEŞİTLİ ÜLKELER TARAFINDAN KULLANILDIĞINI BİLDİRDİ.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından kullanımı durdurulan Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının işe yaradığını ve bu yüzden de dünyanın "Küresel Britanya"ya ihtiyacı olduğunu belirtti.  

Johnson, Times gazetesi için “Oxford Aşısı, Bizim ve Dünyanın Küresel Britanya'ya Neden İhtiyaç Duyduğunu Gösteriyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Geçen eylülde Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik çalışmalarını yerinde kontrol ettiğini anlatan Johnson, kontrol gruplarından gelen bilgileri gördüğünü, burada bilim insanlarının yaşadığı heyecana şahitlik ettikten sonra bu aşının işe yarayacağını düşündüğünü belirtti.

Johnson, Kovid-19 aşısının kapsamlı testlerden sonra kanıtlandığını ve güvenli olduğunu, 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde ABD ve Hindistan gibi çeşitli ülkeler tarafından kullanıldığını bildirdi.

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Normal bir buzdolabında saklanma koşullarına sahip olan bu aşının Oxford Üniversitesi ve Birleşik Krallık hükümeti arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde dağıtımının kolay olduğunu kaydeden Johnson, ülkesindeki aşılama programının başarılı olmasıyla elde edilecek ulusal korunmanın tek başına işe yaramayacağına ve tüm dünyanın korunmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Johnson, "Kovid-19 aşı programının yeni bir küresel umut uyandırmaya başlamasıyla bu anı hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazen 'şifa bulmak' için kullanmak istediklerini" vurguladı.

Ülkesinin G7 başkanlığını, Kovid-19 salgınına hazırlıklı olma konusunda yeni bir dünya anlaşmasına yönelik fikirleri geliştirmek için kullandığını aktaran Johnson şunları kaydetti:

"Veri paylaşımı, zoonotik hastalıkların takibi, karantina protokolleri, ilaçların ve kişisel koruyucu ekipmanların nasıl sıralanacağı konularında yapılacak çalışmalar var. Deneyimlerimizden anlaşılıyor ki bu, dünya kadar İngiltere için de iyi olacak." 

Johnson, makalesinde "Dünyanın Küresel Britanya'ya her zamankinden daha çok ihtiyacı var ve gerçekten müreffeh ve başarılı olması için Britanya'nın küresel olması gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan, İrlanda, Almanya, Hollanda ve İspanya kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu. 

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Son Güncelleme: 16.03.2021 17:42
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