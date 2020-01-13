banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120758
ALTIN
292.373
DOLAR
5.8603
STERLİN
7.6211
EURO
6.5196
Tatar'dan sürpriz ziyaret
TATAR YDP GENEL MERKEZİ'NDE
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Sevtap Tabak yaşamını yitirdi
SEVTAP TABAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Flaş Haber
Lefkoşa'da kavga
Kapat

İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırdı. 

İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırdı. 

13 Ocak 2020 Pazartesi 07:39
İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak açıklamasında, bu ülkelerin diğer Avrupalı müttefiklerle temel ortak güvenlik çıkarlarını paylaştığı belirtildi. 
Bunlardan birinin de nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesini sağlamak olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) önemli bir rol oynadığına işaret edildi. 
"UZUN VADELİ BİR ÇERÇEVE BELİRLENMESİ GEREKİYOR"
ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden duyulan endişenin dile getirildiği hatırlatılan açıklamada, geriye kalan Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere'nin JCPOA'yı koruma kararlılığını gösterdiği kaydedildi. 
İran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerine tam uymasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Tahran'ın Temmuz 2019'dan bu yana attığı geri adımlardan duyulan endişe vurgulandı. 
Bu adımların tersine çevrilmesi istenen açıklamada, ayrıca İran'ın nükleer programı için uzun vadeli bir çerçeve belirlenmesi gerektiği belirtildi.
"İRAN'IN İSTİKRARI BOZUCU ROLÜ"
Son olayların, Tahran'ın bölgede istikrarı bozucu rolünü gösterdiği, bunlara İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı Kudüs Gücü'nün faaliyetlerinin de dahil olduğu vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki müttefiklerimizin ve ortaklarımızın güvenliğine olan bağlılığımız değişmedi." ifadesi kullanıldı.
"ANLAŞMAYA TAM OLARAK YENİDEN UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

banner317
İran'ın istikrarı bozucu bölgesel faaliyetleriyle ilgili endişelerin diplomatik yollarla ele alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugünkü mesajımız açık. JCPOA'ya ve onu korumaya olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. İran'ı anlaşmaya aykırı tüm tedbirleri geri almaya ve (anlaşmaya) tam olarak yeniden uymaya, daha fazla şiddet eyleminden veya silahların yayılmasından kaçınmaya çağırıyoruz." 
Bölgenin istikrarını korumak için İran'la çalışmaya hazır olunduğu bildirilen açıklamada, ayrıca Ukrayna uçağının düşürüldüğünün kabul edilmesinin ardından atılacak adımlar konusunda birlikte çalışma sözü verildi. 
NÜKLEER ANLAŞMA
İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015 yılında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. 
Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı. 
Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti. 

 

Son Güncelleme: 13.01.2020 10:49
Anahtar Kelimeler:
İngiltereAlmanya Ve Fransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan Hükümeti Taliban'dan Ateşkes İstiyor
Afganistan Hükümeti Taliban'dan Ateşkes İstiyor
Yeni Zelanda'daki Yanardağ Patlamasında Ölü Sayısı 20'ye Çıktı
Yeni Zelanda'daki Yanardağ Patlamasında Ölü Sayısı 20'ye Çıktı
Avustralya'da sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı
Avustralya'da sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı
İran'da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı
İran'da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı
Hong Kong'da protestocular "genel oy hakkı" için gösteri düzenledi
Hong Kong'da protestocular "genel oy hakkı" için gösteri düzenledi
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba bulundu
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba bulundu
İsrail, baraj kapaklarını açarak Gazze'de hasara neden oldu
İsrail, baraj kapaklarını açarak Gazze'de hasara neden oldu
İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor
İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor
Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı
Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı
ABD üssüne bir saldırı daha
ABD üssüne bir saldırı daha

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim