İngiltere 225 milyon çalıntı şifreyi siber güvenlik sitesine verdi

İngiliz Ulusal Suç Ajansı (NCA), gerçek kişilerin e-posta ve şifrelerinin toplandığı bir veritabanını hackerlardan kurtardı.
Şifre listesi, çevrim içi "Have I Been Pwned" (HIBP) servisiyle paylaşıldı.Söz konusu servis, kişilerin şifrelerini aramasını sağlayarak, kendi şifrelerinin siber suçluların elinde olup olmadığını anlamasına yarıyor.
İngiliz Ulusal Suç Ajansı'na teşekkür eden HIBP yöneticisi Troy Hunt, geliştirdikleri yeni açık kodlu sistemle FBI'ın da servise katkı sağlayabileceğini söyledi.
Hunt, İngiltere'nin paylaştığı şifrelerden önce HIBP'de 613 milyon şifrenin bulunduğunu belirtti.