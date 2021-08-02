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İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı

İngiltere'de, 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıran ABD ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına, ülkeye girişlerinde karantina zorunluluğu kaldırıldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:00
İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı

Ülkeye girişlerde. "Yeşil geçiş kartı"nda tam aşılandığını kanıtlayan AB vatandaşlarıyla aşı kartını gösteren ABD vatandaşları, bugünden itibaren 10 günlük karantina zorunluluğundan muaf tutulacak.
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un delta varyantının yayılma oranındaki artış nedeniyle Fransa vatandaşları için karantina uygulaması devam edecek.
İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 38 MİLYONU AŞTI
Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarının uygulandığı İngiltere'de, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 851 bin 145'e ulaşırken, bunlardan 38 milyon 345 bin 841'ine ikinci doz aşı yapıldı.
Ülkede, dün 24 bin 470 yeni vaka sayısı ile virüs nedeniyle 65 ölüm bildirildi.

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ULUSLARARASI SEYAHATLERDE "TRAFİK IŞIĞI SİSTEMİ"
İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırıyor ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor.
Buna göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.
"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.
"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.
İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan "sarı listede", Türkiye "kırmızı listede" bulunuyor.

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Son Güncelleme: 02.08.2021 18:30
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