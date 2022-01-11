ingilltere'den ilgi çeken araştırma

Imperial College London araştırması için Eylül 2020’de henüz aşılarını olmamış ve evinde pozitif vakayla yaşayan 52 kişi incelendi.

Bunların arasında 26’sı, takip eden 28 gün içinde COVID-19’a yakalanırken kalan yarısı yakalanmadı.

Yakalanmayanların T-hücre seviyelerinin yüksek olduğu görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Rhia Kundu “Soğuk algınlığı gibi diğer koronavirüslerine karşı gelişen yüksek seviyede T-hücrelerinin COVID-19’a karşı koruyabileceğini gördük” dedi.

Hakemli dergi Nature Communications’da yayınlanan araştırmanın yazarlarına göre, T-hücreleri yeni tip koronavirüs iç proteinleri alternatif bir aşı hedefi olabilir.

Mevcut COVID-19 aşıları düzenli olarak mutasyona uğrayan spike proteinini hedef alarak, aşıların semptomatik enfeksiyona karşı etkinliğini azaltan Omicron gibi varyantlar yaratıyor.

Buna karşılık araştırmacılar T-hücrelerinin hedef aldığı virüsün iç proteinlerinin daha az mutasyona uğradığnı bu nedenle T-hücre bağışıklık tepkisi üreten aşıların daha uzun ve geniş çaplı koruma sağlayabileceğini belirtti.