İngilizler Brexit'in iptali için yarım milyonu aşkın dilekçe verince hükümet sitesi çöktü

İngiltere'de vatandaşların dilekçelerini ilettiği resmi hükümet sitesi Brexit'in iptal edilmesi talebi ile gelen yarım milyonu aşkın dilekçe yüzünden çöktü.

Avrupa Birliği'nden çıkışı sağlayan Lizbon Antlaşması'nın 50.maddesini işletmeye ilişkin İngiltere tarafından 2016 referandumu sonrası yapılan başvuruyu hükümetin geri çekmesini isteyen vatandaşlar, Başbakan Theresa May'in Brüksel'den uzatma talebinde bulunmasının ardından perşembe günü tepki olarak online dilekçe vermeye başladı.

Perşembe sabahı başlatılan dilekçe kampanyası için şimdiye kadar 700 bin imzaya ulaşıldı. Birkaç saat içerisinde her 30 saniyede bin adet imza verildi.

AB'den çıkma kararının halka ait olduğuna sürekli vurgu yapan May'e tepki olarak bu dilekçelerin verildiğini söyleyen ve kampanyayı başlatan Margeret Anne Georgiadou, sosyal medyada "Bu Brexit'in hala halkın istediği şey olduğu iddiasına bir son vermemiz ve durumun son haline ilişkin olarak yeniden halka başvurulmasını sağlamamız gerekiyor" şeklinde açıklamada bulundu.

100 bin imzayı aşan her dilekçe otomatik olarak İngiliz Parlamentosu'nda gündeme alınıp tartışılmak zorunda.

Başbakan May Brüksel'e yazdığı mektupta 30 Haziran tarihine kadar erteleme talep ettiğini belirtti. AB liderleri ertelemeye sıcak bakıyor ancak ertelemenin tarihini ve koşullarını AB belirleyecek.

Bu belirleme Perşembe günü Brüksel'de gerçekleşecek olan AB Devlet Liderleri Zirvesi'nde olacak ve May de bu zirveye katılmak için Brüksel'e gelecek.