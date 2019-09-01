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İngilizler 'Boris Johnson darbesi'ne karşı sokağa indi

Başkent Londra olmak üzere Manchester, Edimburg ve Belfast gibi şehirlerde göstericiler "Darbeyi durdurun" adı altında protestolara katıldı.

İngilizler 'Boris Johnson darbesi'ne karşı sokağa indi

Başkent Londra olmak üzere Manchester, Edimburg ve Belfast gibi şehirlerde göstericiler "Darbeyi durdurun" adı altında protestolara katıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 09:03
İngilizler 'Boris Johnson darbesi'ne karşı sokağa indi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu askıya alma kararına tepki gösteren binlerce kişi sokağa indi. Başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere Manchester, Edimburg ve Belfast gibi şehirlerde göstericiler "Darbeyi durdurun" adı altında protestolara katıldı.

Londra'da Johnson'ın Başbakanlık konutu önünde toplanan kalabalık "Utan Boris Johnson" diye bağırdı. Göstericiler arasında Avrupa Birliği bayrakları sallayanlar da vardı.

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Pankartlarda "Demokratlar demokrasiyi susturmayın." ve "Uyan İngiltere! Ya da 1933'lerin Almanyası'na (Nazi Almanyası) hoş geldiniz." gibi ifadeler yer aldı.

Başbakan Boris Johnson eylül ayında yaz tatilinden dönüp çalışmalara başlaması beklenen parlamentoyu askıya aldı. Johnson, İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'ten 3 Eylül'de yaz tatili sona erecek İngiliz parlamentosunu 9 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında tekrar tatile göndermeyi istedi. Kraliçe Elizabeth bu kararı onaylayınca İngiltere parlamentosu 14 Ekim'e kadar tatil yoluyla askıya alındı.

Johnson, İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması anlamına gelen Brexit'in 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız bir şekilde hayata geçeceğini belirtiyor. İngiliz parlamenterlerin AB ile anlaşma için yasa çıkarabilmeleri adına tatilden sonra çok az zamanları kalmış olacak.

Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson DarbesiIngilizler Protesto
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