banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.763
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7509
EURO
6.4759
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

İngiliz Sterlini Johnson’ın Seçim Zaferiyle Değer Kazandı

Londra, 13 Aralık 19 (TAK): İngiltere’de dün yapılan genel seçimde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesinin kesinleşmesiyle İngiliz sterlini değer kazandı.

İngiliz Sterlini Johnson’ın Seçim Zaferiyle Değer Kazandı

Londra, 13 Aralık 19 (TAK): İngiltere’de dün yapılan genel seçimde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesinin kesinleşmesiyle İngiliz sterlini değer kazandı.

13 Aralık 2019 Cuma 14:36
İngiliz Sterlini Johnson’ın Seçim Zaferiyle Değer Kazandı

Londra, 13 Aralık 19 (TAK): İngiltere’de dün yapılan genel seçimde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesinin kesinleşmesiyle İngiliz sterlini değer kazandı.

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidara gelmesinin ardından İngiliz sterlini yerel saatle 10.17’de ABD doları karşısında yüzde 1,88 değer kazanarak 1,3409’a yükseldi.

Sterlin, Avro karşısında yaklaşık son üç buçuk senenin en yüksek seviyesine yükselerek 1,2080 seviyesine ulaştı.

banner317
İngiltere’de FTSE-100 endeksi ise yüzde 1,58 yükselerek 7388,15 seviyesini gördü.

Ülkenin önde gelen bankalarından Barclays’in hisseleri yüzde 8, Royal Bank of Scotland’ın hisseleri yüzde 11 ve Lloyds’un hisseleri yüzde 6 değer kazandı.

Brewin Dolphin şirketinde Varlık Yönetim Araştırmacısı olan Guy Foster, seçim sonuçlarının ekonomiye ilişkin riskleri azalttığını bildirdi.

(AA/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a Yönelik Azil Maddelerini Onayladı
Abd Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a Yönelik Azil Maddelerini Onayladı
Almanya Başbakanı Merkel:
Almanya Başbakanı Merkel: "brexit'ten Sonra Müzakereler Yoğun Geçecek"
Avusturya'da Eski Başbakan Yardımcısı Aşırı Sağcı Lider, Partisinden İhraç Edildi
Avusturya'da Eski Başbakan Yardımcısı Aşırı Sağcı Lider, Partisinden İhraç Edildi
Ab: İngiliz Parlamentosunun Brexit Ayrılık Anlaşmasını En Kısa Zamanda Oylamasını Bekliyoruz
Ab: İngiliz Parlamentosunun Brexit Ayrılık Anlaşmasını En Kısa Zamanda Oylamasını Bekliyoruz
İngiltere Başbakanı Johnson Risk Aldı, Tarihi Zafer Kazandı
İngiltere Başbakanı Johnson Risk Aldı, Tarihi Zafer Kazandı
Johnson: “AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız“
Johnson: “AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız“
İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidarda
İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidarda
AB'den İngiltere'ye “Brexit'i onayla“ mesajı
AB'den İngiltere'ye “Brexit'i onayla“ mesajı
BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı
BM'den Irak'ta şiddet ve barbarlığı durdurma çağrısı
Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı
Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim