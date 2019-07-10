İngiliz Şarkıcı Eric Clapton, Köpeği Ölünce Türkiye Tatilini Yarıda Kesti

İzmir, 10 Temmuz 19 : İngiliz gitarist, şarkıcı ve besteci Eric Clapton, lüks yatıyla dün geldiği Kuşadası'ndaki tatilini, iddiaya göre köpeğinin ölüm haberi üzerine yarıda keserek, özel uçağıyla Türkiye'den ayrıldı.

Clapton'ın içinde bulunduğu lüks yat, dün akşam saatlerinde Kuşadası Yat Limanı'na demirledi.

Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi yerleri gezmeyi planlayan Clapton, İngiltere'deki köpeğinin ölüm haberini alınca bu planlarını iptal etti.

Kuşadası'nda bir süre özel uçağın gelmesini bekleyen İngiliz şarkıcı, uçağın öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inmesinin ardından yatından ayrılarak karayoluyla İzmir'e geldi.

Havalimanına özel uçakların hareket ettiği bölümden giren Clapton'a iki yetkilinin eşlik ettiği görüldü.

Clapton, basın mensuplarına açıklama yapmazken, kendisini havalimanına getiren görevlilerle vedalaştıktan sonra, güvenlik kontrolünden geçerek özel uçağına geçti.

İngiliz şarkıcının tatil için yanında getirdiği 3 gitar ve kişisel eşyaları görevliler tarafından uçağına taşındı.

Clapton'ın Kuşadası Yat Limanı'na demirleyen lüks yatının da ilçeden ayrılacağı ifade edildi.

(AA/FG)