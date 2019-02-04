İngiliz Milletvekillerinden Suudi Arabistan\'a

İNGİLİZ MİLLETVEKİLİ HEYETİNİN RAPORU: "(SUUDİ ARABİSTAN\'DA TUTUKLU KADIN AKTİVİSTLER) ZALİM VE İNSANLIK DIŞI BİR MUAMELEYE MARUZ BIRAKILIYORLAR"



Londra, 4 Şubat 19 : İngiliz milletvekillerinden oluşan heyetin raporunda, Suudi Arabistan\'da tutuklu bulunan kadın aktivistlerin "zalim ve insanlık dışı muameleye" maruz bırakıldıkları belirtilerek, "İlkece, en üst düzeydeki Suudi yetkililer de işkence suçundan sorumlu olabilirler." denildi.

Muhafazakar Partili CrispinBlunt, Liberal Demokrat Partili Leyla Moran ve İşçi Partili Paul Williams\'tan oluşan "Tutukluluk Gözden Geçirme Paneli"nin raporunda, Suudi Arabistan\'da tutuklu bulunan 8 kadın aktivistle ilgili "Zalim ve insanlık dışı bir muameleye maruz bırakılıyorlar." ifadesine yer verildi.

Tutuklu kadınların tıbbi yardıma erişimi olmadığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşama ihtimalleri bulunduğu belirtilen raporda, İngiliz milletvekillerinin tutuklularla görüşmesine de izin verilmediği kaydedildi.

Kadın aktivistlerin uykusuz bırakıldığı aktarılan raporda, tutukluların dövüldüğü, ölümle tehdit edildiği ve tecritte tutulduğu anlatıldı.

Tutuklu kadınların maruz kaldığı muameleden sadece muameleyi icra edenlerin sorumlu olmadığı vurgulanan raporda, "İlkece, en üst düzeydeki Suudi yetkililer de işkence suçundan sorumlu olabilirler." ifadesi kullanıldı.

Heyette yer alan milletvekili Blunt, "Suudi kadın tutuklular o kadar kötü bir muamele görüyor ki uluslararası işkence soruşturmasına açık. Tıbbi yardım ve hukuki tavsiye almaktan, aileleri ile görüşmekten men ediliyorlar. Maruz kaldıkları tecrit ve kötü muamele işkencenin uluslararası tanımına girmeye yetecek kadar kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın geçen yıl İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesi ve kadın hakları savunucusu aktivistleri tutuklaması nedeniyle uluslararası baskı altında bulunuyor.

Suudi Arabistan\'da geçen yıl tutuklanan aktivistler arasında Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Azize el-Yusuf, Semer Bedevi ve Hetun el-Fassi gibi isimler yer alıyor.

(AA/AK/ŞEB)

