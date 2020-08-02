banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
442.761
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1230
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

İngiliz Milletvekili Tecavüzle Suçlanıyor

Londra, 2 Ağustos 20 (.): İngiltere\'de iktidardaki Muhafazakâr Parti\'den bir milletvekili, eski bir meclis çalışanına tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

02 Ağustos 2020 Pazar 15:30
İngiliz Milletvekili Tecavüzle Suçlanıyor
banner337
banner351

Londra, 2 Ağustos 20 (.): İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'den bir milletvekili, eski bir meclis çalışanına tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski bir bakan yardımcısı olduğu belirtilen milletvekilinin adı açıklanmadı. Muhafazakâr Parti, "bu tür iddiaları son derece ciddiye aldığını" duyurdu.

Temmuz 2019 ve Ocak 2020 arasında yaşandığı belirtilen dört ayrı olayda milletvekili tecavüz, cinsel saldırı ve zorlamayla suçlanıyor.

banner341
Sunday Times gazetesine göre 20'li yaşlardaki eski meclis çalışanı, milletvekilinin geçen yıl kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve geçirdiği travma nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Polisin açıklamasında olayla ilgili olarak "50'li yaşlardaki bir adam, tecavüz suçlamasıyla 1 Ağustos Cumartesi günü gözaltına alındı" denildi. Açıklamada gözaltına alınan kişinin işi ve adına yer verilmedi.

Partinin disiplinden sorumlu yetkilisi Mark Spencer'ın milletvekili hakkındaki suçlamalardan önceden haberi olduğu ve mağdurla konuştuğu belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklar, Spencer'in "iddiaların bu kadar ciddi olduğunu" bilmediğini söyledi.

Sözcüsü, Spencer'ın kötü muamele ve taciz iddialarını her zaman ciddiye aldığı ve kendisine bu tür suçlamalarla gelen herkesi ilgili makamlara başvurma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

(BBC/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de savaşın eşiğinden döndü!
Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de savaşın eşiğinden döndü!
Güney Kore'de Şiddetli Yağış: 5 Ölü, 7 Kayıp
Güney Kore'de Şiddetli Yağış: 5 Ölü, 7 Kayıp
Abd'li Astronotların Space X Aracıyla Dünyaya Dönmeleri Bekleniyor
Abd'li Astronotların Space X Aracıyla Dünyaya Dönmeleri Bekleniyor
40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen avrupa
40 dereceye çıkan sıcaklar altında terleyen avrupa
Trump’ın Aday Gösterileceği Etkinlik Basına Kapalı Yapılacak
Trump’ın Aday Gösterileceği Etkinlik Basına Kapalı Yapılacak
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 17 Bini Aştı
İran'da Kovid-19 Nedeniyle Can Kaybı 17 Bini Aştı
Amazon’daki Yangınlarda Artış
Amazon’daki Yangınlarda Artış
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Vakaları Artıyor
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Vakaları Artıyor
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 18 Milyon 42 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 18 Milyon 42 Bini Geçti
Latin Amerika’da En Fazla Siyasi Tutuklu Venezuela’da
Latin Amerika’da En Fazla Siyasi Tutuklu Venezuela’da

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim