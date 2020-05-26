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İngiliz Hükümetinde Danışman Skandalı İstifa Getirdi

DEVLET BAKANI DOUGLAS ROSS, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINI İHLAL EDEN BAŞBAKANLIK DANIŞMANI DOMİNİC CUMMİNGS\'İN İZAHATININ TATMİN EDİCİ OLMAMASI NEDENİYLE GÖREVİNİ BIRAKTI

26 Mayıs 2020 Salı 14:34
İngiliz Hükümetinde Danışman Skandalı İstifa Getirdi
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DEVLET BAKANI DOUGLAS ROSS, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINI İHLAL EDEN BAŞBAKANLIK DANIŞMANI DOMİNİC CUMMİNGS'İN İZAHATININ TATMİN EDİCİ OLMAMASI NEDENİYLE GÖREVİNİ BIRAKTI
Londra, 26 Mayıs 20 : İngiltere'de Devlet Bakanı Douglas Ross, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden başbakanlık danışmanının açıklamasının tatmin edici olmaması nedeniyle istifa etti.
Ross, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dominic Cummings'in iddialara ilişkin ayrıntılı izahatını duymayı beklediğim için, konuyla ilgili kamuoyu önünde konuşmadım. Açıklama yapmasını memnuniyetle karşıladım ancak olayda hala izaha muhtaç kalan noktalar benim için sorun teşkil ediyor. Bu nedenle bakanlık görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cummings'in çiğnediği kurallara uyan pek çok vatandaşın hasta yakınlarını ziyaret edemediğini, hayatını kaybeden yakınlarını son bir kez göremediğini veya cenazesine katılamadığını vurgulayan Ross, "Şimdi onlara vicdanım rahat şekilde 'siz hepiniz hata ettiniz, sadece üst düzey bir hükümet danışmanı doğru yaptı' diyemem." değerlendirmesinde bulundu. 
CUMMİNGS OLAYI

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Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı Cummings'in mart sonunda sokağa çıkma kısıtlamalarına aykırı olarak eşi ve çocuğuyla Londra'yı terk ettiği, ülkenin kuzeydoğusundaki ebeveynlerinin yanına gittiği ve orada da en az bir kez kaldığı evi terk ederek yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya gittiği ortaya çıkmıştı.
Kamuoyunun ve muhalefet partilerinin istifası veya görevden alınması için artan baskısı karşısında Cummings dün bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Johnson da hem önceki gün, hem dün konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarda Cummings'i savunmuştu.
(AA/AK/GÜL) 
 

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