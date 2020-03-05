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İngiliz Hava Yolu Şirketi İflas Etti

MERKEZİ EXETER’DE BULUNAN FLYBE’NİN İFLASIYLA 2 BİN KİŞİ DE İŞİNDEN OLDU

İngiliz Hava Yolu Şirketi İflas Etti

MERKEZİ EXETER’DE BULUNAN FLYBE’NİN İFLASIYLA 2 BİN KİŞİ DE İŞİNDEN OLDU

05 Mart 2020 Perşembe 13:20
İngiliz Hava Yolu Şirketi İflas Etti
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MERKEZİ EXETER’DE BULUNAN FLYBE’NİN İFLASIYLA 2 BİN KİŞİ DE İŞİNDEN OLDU
Londra, 5 Mart 20 : İngiliz hava yolu şirketi Flybe iflas ettiğini duyurdu.
Merkezi Exeter’de bulunan Flybe’den yapılan açıklamada hava yolu şirketinin iflas ettiği belirtilirken, yolculardan havaalanlarına gitmemeleri istendi.
İflas kararının açıklanmasıyla yaklaşık 2 bin kişi işsiz kaldı.
Daha önce sıkça mali sorunlarıyla gündeme gelen şirketten yapılan açıklamada son dönemde yaşanan koronavirüs salgınının da şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediği bildirildi.
Flybe Üst Yönetcisi Mark Anderson ise, “Her tür çabamıza rağmen, şu anda başka bir alternatifimiz yok. Faaliyetimize devam etmemizi sağlayacak uygulanabilir bir çözüm bulmakta başarısız olduk.” İfadelerini kullandı.

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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Flybe çalışanlarının başka şirketlerde yeniden istihdam edilmesinin sağlanması için çalışılacağı bildirildi.
Konuya ilişkin olarak İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, “Yeni yıla girdikten sonra şirkete yapabileceğimiz herşeyi yaptık. Maalesef zaten zayıf durumda olan şirket, son dönemdeki (koronavirüse ilişkin) gelişmelerle daha fazla ayakta kalamadı.” İfadelerini kullandı.
İngiliz hükümeti 15 Ocak’ta Flybe’nin kamu kaynakları kullanılarak iflastan kurtarılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
O dönem, hava yolu şirketinin tam olarak kurtarılabilmesi için hissedarların ve İngiliz hükümetinin yaklaşık 100 milyon sterlinlik bir kaynak ayırması gerektiği gündeme getirilmişti.
Flybe, İngiltere'de her 5 iç hat uçuşundan 2'sini gerçekleştiren en önemli hava yolu şirketlerinden biri konumunda. Ülkenin bazı noktalarına sadece Flybe uçuşları bulunuyor. 1979 yılından beri faaliyet gösteren Flybe, İngiltere ve Avrupa'da toplam 79 havaalanına yaklaşık yılda 8 milyon yolcu taşıyor
(AA/ÖZ/ÖK)

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