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İngiliz Gencin Ölümüne Neden Olan Abd\'li Ajanın Eşi Resmen Suçlandı

Londra, 20 Aralık 19 : İngiltere\'de trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD\'li ajanın eşi resmen suçlandı.

İngiliz Gencin Ölümüne Neden Olan Abd\'li Ajanın Eşi Resmen Suçlandı

Londra, 20 Aralık 19 : İngiltere\'de trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD\'li ajanın eşi resmen suçlandı.

20 Aralık 2019 Cuma 16:48
İngiliz Gencin Ölümüne Neden Olan Abd\'li Ajanın Eşi Resmen Suçlandı

Londra, 20 Aralık 19 : İngiltere'de trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşi resmen suçlandı.

İngiliz Kraliyet Savcılığı, 19 yaşındaki Harry Dunn'ın öldüğü kazaya karışan ABD vatandaşı Anne Sacoolas hakkındaki soruşturmasını aylar sonra tamamladı.

Buna göre, Sacoolas "tehlikeli şekilde araba kullanmak suretiyle ölüme neden olmakla" suçlandı. Savcılık, dokunulmazlık hükümlerinin Londra dışındaki diplomatlar ve aileleri için geçerli olmadığını da belirtti.

İngiliz basını, savcılığın ABD ve İngiltere arasında 2003 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Sacoolas'ın iadesinin istenmesi için dosyanın ilgili bakanlıklara göndermeye hazırlandığını yazdı.

KAZADAN SONRA KAÇTI

Harry Dunn, 27 Ağustos'ta Northamptonshire bölgesindeki ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

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Kaza esnasında Harry'nin kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD, kadının diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle yargılanmasına engel olurken, İngiltere hükümeti de duruma itiraz etmemişti.

Sacoolas, 15 Eylül'de ABD askeri uçağıyla İngiltere'yi terk ederken, kadının kaçtığı Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn'a ancak bir hafta sonra söylenmişti.

Kazaya ilişkin haberlerin yayılmasıyla İngiliz yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmış, Başbakan Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşerek konunun çözüme kavuşturulmasını istemişti.

Beyaz Saray'da anne ve babayla görüşen Trump, kadının İngiltere'ye dönmesine yeşil ışık yakmamıştı.

Dunn'ın anne ve babası, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab hakkında görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla dava açma kararı almıştı.

(AA/EMR/ŞEB)

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