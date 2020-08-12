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İngiliz Ekonomisi Resesyonda

ÜLKE EKONOMİSİ, İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20,4 DARALARAK 11 YIL SONRA RESESYONA GİRDİ - PANTHEON MACROECONOMİCS EKONOMİSTİ SAMUEL TOMBS:  

12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:05
İngiliz Ekonomisi Resesyonda
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ÜLKE EKONOMİSİ, İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20,4 DARALARAK 11 YIL SONRA RESESYONA GİRDİ - PANTHEON MACROECONOMİCS EKONOMİSTİ SAMUEL TOMBS:  "UZUN SÜRE DEVAM EDEN KARANTİNA, EKONOMİNİN PERFORMANSINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ"
Londra, 12 Ağustos 20 : İngiliz ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra resesyona girdi.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girdiği belirtildi.
İkinci çeyrekteki daralmayla ülke ekonomisi, 11 yıl sonra resesyona girmiş oldu.
Piyasalarda ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,7 daralması bekleniyordu. 
İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralmıştı.
SANAYİ ÜRETİMİ BEKLENTİNİN ÜZERİNDE ARTTI 

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Bu arada, ülkede haziranda sanayi üretimi, aylık yüzde 9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 9,3 artış kaydetti.
İmalat sanayi üretimi de aylık bazda yüzde 10 olan beklentinin üzerinde gerçekleşerek yüzde 11 arttı.
"KARANTİNA, EKONOMİNİN PERFORMANSINI OLUMSUZ ETKİLEDİ"
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics Ekonomisti Samuel Tombs, "Hükümetin salgının yayılmasına karşılık vermekte yavaş kalması, salgının hastanelerden dışarı yayılmasını engelleyememesi nedeniyle uzun süre devam eden karantina, ekonominin performansını olumsuz yönde etkiledi." ifadesini kullandı.
ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow da ekonominin haziran ayından mağazaların yeniden açılması, fabrikaların yeniden üretime geçmesi ve inşaat sektörünün yeniden canlanması ile toparlanmaya başladığını belirtti.
(AA/ÖZ/HÖ)
 

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