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İngiliz Adli Tıp Uzmanı Açıkladı: “prenses Diana Hamile Değildi”

Londra, 19 Şubat 19 (.): 21 yıl önce sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Prenses Diana’nın, hamile olduğu iddialarını İngiltere’nin önemli adli tıp uzmanları arasında gösterilen Angela Gallop yalanladı.

İngiliz Adli Tıp Uzmanı Açıkladı: “prenses Diana Hamile Değildi”

Londra, 19 Şubat 19 (.): 21 yıl önce sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Prenses Diana’nın, hamile olduğu iddialarını İngiltere’nin önemli adli tıp uzmanları arasında gösterilen Angela Gallop yalanladı.

19 Şubat 2019 Salı 17:35
İngiliz Adli Tıp Uzmanı Açıkladı: “prenses Diana Hamile Değildi”

Londra, 19 Şubat 19 (.): 21 yıl önce sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Prenses Diana’nın, hamile olduğu iddialarını İngiltere’nin önemli adli tıp uzmanları arasında gösterilen Angela Gallop yalanladı.

İngiliz adli tıp uzmanı Angela Gallop, ‘Köpekler Havlamadığında: Bir Adli Tıp Uzmanının Hakikati Arayışı’ adlı kitabında Prenses Diana’nın sevgilisi Dodi El Fayed'in babasının, Diana’nın öldüğünde hamile olduğu iddialarına da açıklık getirdi. 

45 yıllık adli tıp uzmanı Gallop, Prenses Diana’nın öldüğünde hamile olmadığını, ayrıca midesinden alınan örneklerde doğum kontrol hapı izlerine de rastlanmadığını yazdı. 

Prenses Diana’nın Mısır kökenli sevgilisi 42 yaşındaki Dodi El Fayed’den hamile olduğu için öldürüldüğü iddia edilmiş, King’s College London’ın Adli Tıp Bölümü’nün Başkanı Profesör David Cowan da hamileliğin mümkün olabileceğini söylemişti. 

Diana ve Fayed, Paris’te 31 Ağustos 1997'de geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti.
(NTV/HUR/YIL)
 

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