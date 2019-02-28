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İngiliz Parlamentosundan May'in Brexit takvimine destek

İngiliz Parlamentosundan May'in Brexit takvimine destek

28 Şubat 2019 Perşembe 07:58
İngiliz Parlamentosundan May'in Brexit takvimine destek

İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May'i "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit’in ertelenmesi" seçeneklerini milletvekillerine oylatma sözünü tutmaya zorlayacak teklifi ezici çoğunlukla kabul etti.

İngiliz parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin 3 teklifi oyladı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda, May'in "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit'in ertelenmesi" seçeneklerini milletvekillerine oylatma sözünü içeren yeni "Brexit takvimi" 20'ye karşı 502 oyla kabul edildi.

Kabul edilen teklif, ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper'ın Başbakan May'i sözünü tutmaya zorlamak amacıyla parlamentoya sunuldu.

May revize edilmiş Brexit anlaşmasını 26 Şubat'ta parlamentoya sunma sözünden son anda dönerek bunu 12 Mart'a ertelemişti. Anlaşmanın reddedilmesi halinde de 13 ve 14 Mart'ta sırasıyla "anlaşmasız ayrılık" ve Brexit tarihini kısa süreli erteleme seçeneklerini milletvekillerine oylatma sözü vermişti.

İŞÇİ PARTİSİ VE SNP'NİN TEKLİFLERİNE RET

Bugünkü oylamada İşçi Partisi'nin ve İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) teklifleri ise kabul edilmedi.

İşçi Partisi'nin İngiltere'nin AB ile sürekli gümrük birliği içinde kalmasını ve tek pazar kurallarına uymasını içeren bir Brexit anlaşması müzakere edilmesini öngören teklifi 240'a karşı 323 oyla reddedildi.

Parti lideri Jeremy Corbyn, bu teklifin kabul görmemesi halinde Brexit konusunda yeni referandum tekliflerine destek sözü vermişti.

SNP'nin AB'den anlaşmasız ayrılığın koşulsuz biçimde masadan kaldırılmasını öngören teklifi de 288'e karşı 324 oy ile reddedildi.

MAY DÜN SÖZ VERMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün yaptığı konuşmada, revize edilmiş Brexit anlaşmasının 12 Mart'ta sunulacağı parlamentoda reddedilmesi halinde 13 Mart'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin milletvekillerinin onayına sunulacağını belirterek, "İngiltere AB'den 29 Mart'ta anlaşmasız olarak ancak parlamentonun açık onayı olursa ayrılacak." açıklamasını yapmıştı. 

May, bunun da reddedilmesi halinde 14 Mart'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini parlamentoya sunacağını söylemişti. Bu ertelemenin kısa süreli ve bir defaya mahsus olması gerektiğini belirten May, bunun için de haziran ayının sonunu işaret etmişti. 

"Erteleme, anlaşmasız ayrılığı masadan kaldırmamalı." ifadesini kullanan May, "Bu ancak bir anlaşma sağlanmasıyla veya 50. maddenin iptaliyle mümkün olur ki bunu yapmayacağım." değerlendirmesini yapmıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentoda "tarihi" diye nitelendirilen oylamada ezici bir çoğunlukla reddedilmişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

Son Güncelleme: 28.02.2019 11:03
Anahtar Kelimeler:
Ingiliz Parlamentosu
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