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İngiliz milletvekillerinden Suudi Arabistan'a işkence suçlaması

İngiliz milletvekillerinden Suudi Arabistan'a işkence suçlaması

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:41
İngiliz milletvekillerinden Suudi Arabistan'a işkence suçlaması

İngiltere Parlamentosu mensubu 3 milletvekilinden oluşan bir heyet, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivistlerin insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarını belirterek, işkence ve uluslararası yasaların ihlal edilmesinden en tepedeki Suudi yetkililerin sorumluluklarının olabileceğini bildirdi.

Bir panelin ardından yayınlanan raporda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın filli liderliğini yaptığı Suudi Arabistan ile Batılı müttefikleri arasındaki artan güvensizlik ortamına dikkat çekildi.

Muhammed bin Selman'ın özellikle gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldiğine vurgu yapıldı.

Muhafazakar Parti'den Crispin Blunt, Liberal Demokrat Parti'den Layla Moran ve İşçi Partili Paul Williams'tan oluşan "Tutukluluk Gözden Geçirme Paneli"nin raporunda, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivistlerle ilgili "Zalim ve insanlık dışı bir muameleye maruz bırakılıyorlar." ifadesine yer verildi.

'Tıbbi yardım erişimi yok, dövülüyorlar, uykusuz bırakılıp tecritte tutuluyorlar'
Tutuklu kadınların tıbbi yardıma erişimlerinin olmadığı ve kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkları belirtilen raporda, avukatların tutuklularla görüşmesine izin verilmediği kaydedildi. Keza İngiliz milletvekillerinin kadın tutukluları ziyaret isteğini Riyad'ın yanıtsız bıraktığı da belirtildi. Bu durumun uluslararası insan haklarının ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Kadın aktivistlerin uykusuz bırakıldığı aktarılan raporda, tutukluların dövüldüğü ve tecritte tutulduğu anlatıldı. Ayrıca milletvekilleri, kadın aktvisitlere yapılan muameleyi, "acımasız, insanlık dışı ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

'İşkenceden en tepe yöneticiler sorumlu'
Raporda tutuklu kadınların maruz kaldığı muameleden sadece muameleyi icra edenlerin sorumlu olmadığına işaret edilirken "İlkece, en tepedeki Suudi yetkililer de işkence suçundan sorumlu olabilirler." ifadesi kullanıldı.

Heyette yer alan milletvekili Blunt, "Suudi kadın tutuklular o kadar kötü bir muamele görüyor ki uluslararası işkence soruşturmasına açık. Tıbbi yardım ve hukuki tavsiye almaktan, aileleri ile görüşmekten men ediliyorlar. Maruz kaldıkları tecrit ve kötü muamele işkencenin uluslararası tanımına girmeye yetecek kadar kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'da geçen yıl tutuklanan aktivistler arasında Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Azize el-Yusuf, Semer Bedevi ve Hetun el-Fassi gibi isimler bulunuyor.

Suudi medyasının tutuklu kadın hakları savunucularının avukatlarını Müslüman Kardeşler örgütü üyesi ya da Katar destekçisi olmakla suçladığına da yer verildi.

'Derhal serbest bırakın'
İngiliz milletvekilleri, Suudi makamlarını cezaevindeki kadın aktivistleri derhal serbest bırakmaya çağırdı.

Ayrıca Riyad yönetiminden kadın eylemcilere isnat edilen iddiaların yeniden gözden geçirilmesi ve kötü muameleden sorumlu olanların da ivedilikle kovuşturulması istendi.

Suudi Arabistan İletişim Bakanlığı ise söz konusu raporla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Bu arada tutuklu kadın aktivistlerden birinin yakını, geçtiğimiz günlerde verdiği bir mülakatta, "Tutuklulu kadınlar vahşice işkence gördü ve cinsel tacize uğradı. Onlardan biri de benim kız kardeşim." ifadesini kullanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü de (Amnesty International) geçen ay yaptığı açıklamada, kadın hakları savunucularının bilinmeyen bir yerde tutulduklarını, cinsel taciz, elektrik verme, kırbaçlama ve ölüm tehdidi de dahil olmak üzere 10 işkence ve istismar vakasını belgelediğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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